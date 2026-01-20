La suspensión de la Procesión General de Valladolid por la lluvia, cerca de los tribunales: reclaman 30.000 €

La suspensión de la Procesión General de Valladolid del pasado año, por la lluvia, va camino de acabar en los tribunales. La climatología impidió que, en el gran día de la Semana Santa vallisoletana, no se pudieran disfrutar de sus preciosas tallas.

No es la primera vez que esta procesión se suspende, pero sí que puede ser insólito que la Junta de Cofradías se vea abocada a una situación judicial después de que, el pasado año, se optara por cobrar los asientos de la Procesión General como entradas, y no como donativos, como se venía haciendo hasta ahora.

Tras la suspensión, la Junta de Semana Santa de Valladolid se vio obligada a devolver el dinero a los compradores de las butacas de la Plaza Mayor que no pudieron disfrutar de la procesión. Ahora, la Junta reclama al seguro “el importe de la indemnización de 30.000 euros”, como explica Miguel Vegas.

“La Junta de Cofradías de Semana Santa tenía el compromiso, iniciado hace dos años, y que el año pasado se materializó, de tal forma que el que adquiere una localidad para asistir a la Procesión General del Viernes Santo, en el caso de lluvia, se le devuelve el importe de la localidad”, ha afirmado el presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid.

Ha añadido que “se devolvió el importe íntegramente” a “todas las personas que habían adquirido las localidades” y ha añadido que “se reclamó al seguro, dando parte del siniestro y la compañía estimó que no concurren las circunstancias para hacerse cargo de ello”.

“Nosotros no compartimos la idea del seguro. Lo hemos reclamado. Espero que todo llegue a buen puerto. Tenemos confianza en recuperarlo. Si se tienen que iniciar las acciones judiciales oportunas para reclamarlo, es una etapa más”, ha explicado Miguel Vegas.

Ha asegurado que la situación económica de la Junta de Cofradías “no es buena” y el “tener que sufragar disfunciones no es recomendable”.

“Se reclamará, se está reclamando, y en los próximos días, si la respuesta de la aseguradora sigue siendo negativa se emprenderán las acciones judiciales oportunas para hacer valer nuestro derecho y cobrar el seguro”, ha afirmado el presidente.

Miguel Vegas ha asegurado que este año se mantendrá “igual” con la devolución del precio de las butacas adquiridas en caso de suspensión para esta Semana Santa.

“Lo asumimos y va a ser igual. Son espectáculos que tienen una idiosincrasia particular y se intentará asegurar ese riesgo, pero no sabemos en qué condiciones porque no lo hemos valorado aún”, ha finalizado Miguel Vegas.