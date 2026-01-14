Las polémicas obras de la red de calor en Parquesol traen novedades: cambian de sentido en Manuel Azaña

Atascos en el barrio de Parquesol por las obras de la red de calor.

Las obras de la red de calor continúan avanzando en el barrio de Parquesol, como han afirmado desde el Ayuntamiento de Valladolid, y lo hacen “conforme al calendario previsto” para “entrar ahora en un momento clave”.

Tras completar los trabajos en uno de los sentidos de circulación, el tajo se desplaza al lado opuesto de la calzada en la calle Manuel Azaña, lo que permitirá seguir avanzando en la instalación sin ampliar las afecciones al tráfico.

Este cambio forma parte del desarrollo normal de la obra y responde a una planificación por tramos, que “busca reducir al máximo el impacto en la movilidad del barrio”.

Hasta ahora, los trabajos se concentraban en el sentido de bajada de Manuel Azaña. A partir del 15 de enero, la intervención se trasladará a los carriles de subida, entre Juan García Hortelano y Ciudad de la Habana, mientras se libera el espacio ya ejecutado.

De este modo, la obra progresa de forma ordenada, completando la instalación de la red en todo el ancho de la vía.

Pese a este cambio, Manuel Azaña no se cortará al tráfico. Para mantener la circulación, los carriles de bajada se reorganizarán provisionalmente y acogerán el paso de vehículos en ambos sentidos, con un carril para subir y otro para bajar. Esta solución ya se ha aplicado en otros puntos del barrio y permite compatibilizar la obra con el día a día de vecinos y conductores.

Circulación más calmada y señalizada

“Durante este periodo, la circulación será más lenta de lo habitual. La velocidad máxima se limitará a 20 km/h en todo el tramo afectado y el tráfico estará guiado por señalización provisional. En los pasos de peatones se instalarán semáforos temporales para regular el cruce y reforzar la seguridad, tanto para peatones como para conductores”, han explicado desde el Ayuntamiento de Valladolid.

Las calles interiores que conectan con Manuel Azaña mantendrán el acceso para vecinos, garajes y servicios, aunque sin tráfico de paso, con el objetivo de evitar maniobras innecesarias en una zona con espacio reducido.

“Este cambio de sentido en la actuación marca un nuevo avance en las obras y confirma que los trabajos siguen desarrollándose dentro de los plazos previstos. A medida que se completa cada tramo, la obra avanza al siguiente, liberando espacio y reorganizando la circulación de forma progresiva”, añaden.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la Policía Municipal supervisará la zona y podrá ajustar la señalización si fuera necesario, y que la empresa informará con antelación a los vecinos de cualquier modificación puntual en los accesos a portales o garajes