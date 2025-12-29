Confirmado por el Ayuntamiento de Valladolid: ayudas de hasta 10.000 euros por regresar “el talento” a casa

El Ayuntamiento de Valladolid anuncia las nuevas ayudas ‘Volvemos a Valladolid’ de hasta 10.000 euros para facilitar el retorno del talento para los residentes de fuera de Castilla y León

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado esta tarde una nueva convocatoria de ayudas económicas destinada a facilitar el regreso de vallisoletanos que desarrollan su carrera profesional fuera de Castilla y León.

El anuncio se realizó durante el encuentro de la Red de Embajadores de Valladolid, celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, que contó con la presencia de 130 embajadores residentes en más de 35 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía.

Las ayudas forman parte del programa ‘Volvemos a Valladolid 2025-2026’, aprobado hoy por la Junta de Gobierno, y ofrecen subvenciones a fondo perdido de hasta 10.000 euros por beneficiario para cubrir los gastos derivados del retorno a la ciudad desde fuera de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria, gestionada por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), cuenta con un presupuesto inicial de 50.000 euros, ampliable hasta otros 50.000 euros según la demanda.

Podrán beneficiarse de estas becas quienes hayan nacido o residido en Valladolid al menos 12 meses y hayan trabajado fuera de Castilla y León durante un mínimo de 12 meses continuados.

Los solicitantes deberán comprometerse a establecer su residencia en Valladolid durante al menos dos años, justificándolo mediante certificado de empadronamiento.

Se han habilitado dos períodos de solicitud:

Hasta el 31 de enero de 2026 para quienes hayan regresado a Valladolid a lo largo de 2025.

Hasta el 30 de noviembre de 2026 para quienes regresen durante ese año.

El encuentro de la Red de Embajadores, creada originalmente en 2009 y recientemente reactivada por el Ayuntamiento, sirve como plataforma para mantener el vínculo con vallisoletanos en el extranjero y aprovechar su capital humano en beneficio de la proyección económica, cultural y social de la ciudad a través de Valladolid Now.

Carnero destacó que los embajadores “son los mejores prescriptores y representantes de Valladolid en el exterior” y subrayó la importancia de transformar la “fuga de talento” en “exportación de talento”, resaltando el papel de estos profesionales como agentes de proyección internacional de la ciudad.

El acto contó con la participación del rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo; del rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López; y del presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, lo que evidencia el respaldo institucional, académico y empresarial de la iniciativa.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Alba Morales, embajadora de Valladolid en Dubái y creativa digital en Accenture Song Middle East, quien presentó la nueva marca de embajadores y compartió su experiencia profesional internacional, destacando el papel de la red como espacio de conexión entre talento global y ciudad de origen.

Durante la jornada, también se entregaron los reconocimientos como Embajadores de Honor a María Almudena Sevilla y Alexandre Pérez, alumnis de la UVA 2025 residentes en el extranjero, por su trayectoria profesional y compromiso con la proyección internacional de Valladolid.

Tras las intervenciones institucionales, se desarrollaron mesas de encuentro por continentes entre embajadores y empresas de la ciudad, generando un espacio de intercambio de ideas, contactos y posibles proyectos de colaboración futura.

La Red de Embajadores de Valladolid, abierta y gratuita, está estructurada en cuatro categorías: Raíces, Alumni, Business y Ciudad Misión, que agrupan perfiles diversos para facilitar la conexión y cooperación entre profesionales con trayectorias e intereses similares. Los interesados en formar parte de la red pueden inscribirse en la web www.embajadoresvalladolid.com.

El Ayuntamiento ha subrayado que la red se retoma con vocación de continuidad y crecimiento, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la proyección exterior de Valladolid y avanzar en un modelo de desarrollo basado en talento, cooperación y proyección internacional.