La cárcel de Villanubla no tiene médicos para atender a los internos, según denuncia CCOO

Comisiones Obreras denuncia que el Centro Penitenciario de Valladolid, en Villanubla, no tiene médicos cubriendo ninguna de las seis plazas disponibles. Según CCOO, de sus seis plazas de médicos, ninguna está cubierta, dejando a los internos sin atención médica y aumentando la sobrecarga en otros centros.

En el mismo comunicado, el sindicato alerta de que el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), por ejemplo, hay solo dos médicos para cubrir nueve plazas, lo que obliga al personal de enfermería a asumir funciones de atención primaria y limita la atención principalmente a urgencias.

En toda la Comunidad, CCOO recoge que de las 45 plazas oficiales de médicos, solo 11 están ocupadas. Otras provincias presentan distintos niveles de cobertura: Ávila y Soria, dos plazas cada una, todas vacantes; Burgos, cuatro plazas con solo una cubierta; Dueñas, ocho plazas con un médico; León, ocho plazas con cuatro ocupadas; Segovia, seis plazas con tres cubiertas; y Topas, dos de nueve.

A nivel nacional, el sindicato alerta de que 152 médicos atienden a internos en 80 cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dejando 355 plazas sin cubrir, aproximadamente un 30% del total.

Según CCOO, la situación se debe a la brecha salarial con los servicios de salud autonómicos, la falta de incentivos profesionales, el retraso de más de 20 años en la transferencia de competencias y la ausencia de relevo generacional.

Las consecuencias son directas: internos con enfermedades crónicas como VIH, diabetes o hepatitis no reciben la atención adecuada.

Además, alrededor del 30% de la población reclusa con patologías mentales carece de seguimiento médico suficiente. La falta de médicos también incrementa los riesgos en incidentes o medidas disciplinarias.

CCOO exige cubrir inmediatamente las plazas vacantes, mejorar las condiciones laborales y salariales del personal sanitario, establecer un calendario realista para la transferencia de la sanidad penitenciaria y garantizar atención digna, segura y suficiente en todos los centros.

"El eslabón más débil del sistema público no puede seguir siendo la sanidad penitenciaria", advierte el sindicato.