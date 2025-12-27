Nacho (24 años), barbero, busca la mejor peluquería de Valladolid: "Cortarse el pelo debe costar entre 13 y 20 euros"

El precio de cortarse el pelo debe estar entre los 13 y los 20 euros. O al menos así lo cree Nacho Cobos Prieto (27-12-2001, Arroyo de la Encomienda), un barbero y creador de contenido de Valladolid autor de una serie en redes sociales para encontrar la mejor peluquería de la ciudad del Pisuerga y alrededores.

Y lo está haciendo, además, sin cobrar por la publicidad, con la sinceridad de lo que le parece bien y mal y unos parámetros predefinidos para medir los establecimientos. "La idea viene de ver a gente como Infi Fooder o Cenando con Pablo hacerlo con la comida. Y dije que por qué no trasladarlo al mundo de la barbería, no se había visto todavía y me parece muy original", apunta a este periódico.

"Depende de la experiencia, no es lo mismo un servicio de 30 minutos que te lo hagan rápido y corriendo, a uno un poco más personalizado con una asesoría, que te den un trato especial y lavado de cabello. Pero a partir de ese precio tendría que ser un servicio VIP", aclara.

A sus 24 años, cumplidos este sábado, es propietario de Cobos Barber, en la calle Alonso de Ojeda, 14, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Su historia en el mundo de la peluquería masculina se remonta a la pandemia del covid-19 y una serie de casualidades.

De forma paralela a su negocio, está terminando sus estudios de Educación en la Universidad de Valladolid (UVa). Pero tiene claro que lo que en su día fue su "hobby" hoy es su "profesión y algo que amo". Al terminar el confinamiento, él y sus amigos decidieron cortarse el pelo entre ellos y todavía recuerda que al primero al que se lo hizo "se la preparé terrible".

"Y empecé a practicar. Poco a poco y con la ayuda de mis padres, que me levantaron una casetilla en casa, comencé a tener más volumen de gente y se acabó convirtiendo en lo que es ahora mismo mi profesión", recuerda aún Nacho.

Fue en noviembre de 2023 cuando abrió su negocio de Cobos Barber y desde entonces tiene claro que esto es algo que no se plantea dejarlo. A la barbería le añadió las redes sociales, donde además de mostrar lo que hace, ha iniciado distintas series que acumulan varios millones de visualizaciones en su conjunto.

Además de barbero, Nacho Cobos también es creador de contenido en redes sociales

"Vivimos en un mundo de redes sociales y el que no se expone se queda estancado. Yo eso lo tenía muy claro. Empecé haciéndolo yo solo, por hobbys, y poco a poco vi que iba dando sus frutos y llegaba cada vez a más gente. Decidí recurrir a un amigo que es editor y hoy en día trabajo con él", relata.

Aunque no cuenta aún con un número muy grande de seguidores, algo más de 7.000 entre sus perfiles de TikTok e Instagram, dos de sus mini series están teniendo un gran impacto.

La más reseñable es la de la búsqueda de la mejor peluquería de Valladolid. Una serie que se ha propuesto hacerla con la honestidad por bandera, ya que "es muy importante marcar una línea entre criticar por criticar a hacerlo de una manera constructiva".

"No tiene sentido que yo me plante en peluquerías a criticarlas intentando que vengan a la mía porque eso es competencia desleal. Busco que, desde alguien que está dentro del sector, valorarlo objetivamente para que la gente pueda decidir y ver cuáles son buenas y malas pero siempre desde mi punto de vista", recalca.

Una crítica que no se ciñe únicamente al corte, el cual evidentemente considera "muy importante", pero añade que la barbería "más que un solo servicio es una experiencia". Por eso, también valora la puntualidad, ambiente, decoración, limpieza y el trato con los clientes.

"Son cosas que hacen que, aunque el corte de pelo no sea el mejor del mundo, si todas esas cosas destacan la experiencia será muchísimo mejor", precisa.

Hasta ahora, su intención es acudir a todas y cada una de las peluquerías de Valladolid aunque "sea una serie larguísima", pero se está basando en lo que sus seguidores le están pidiendo en los comentarios de redes sociales porque "eso significa que hay gente que quiere que pruebe esa por algo en concreto".

Pero, en cualquier caso, y así se lo ha trasladado también a "algún colega del sector", tiene muy claro que "si tengo que dar palos los voy a dar". "Que no se piensen que por ser amigos se van a librar", bromea entre risas.

Para poder valorar adecuadamente los cortes, Nacho está acudiendo cada dos o tres semanas a cortarse el pelo, pues cree que es un "buen tiempo" para poder puntuar el degradado y en la parte de arriba le puedan "cortar un poquito".

Cortar el pelo a Pedri

La otra es una en la que está mostrando su trabajo con diferentes estilos de peinados hasta conseguir llegar a cortar el pelo al futbolista del FC Barcelona Pedri.

"Es un formato de serie que he visto mucho en TikTok en otros canales y profesiones. Y yo soy un fanático del Barça desde pequeñito y Pedri de mis jugadores favoritos y un ídolo para todos. Estuvimos un día reflexionándolo y la idea no es simplemente llegar a cortarle el pelo, sino subir lo que hago, que la gente vea transformaciones y esto nos ayuda a llenar la agenda", apunta.

Reconoce que lograr su objetivo de llegar hasta el centrocampista canario es difícil, pero está "seguro" de que si sigue sacrificándose y haciendo las cosas como lo está haciendo hasta ahora "algún día le voy a cortar el pelo".

Barbero y creador de contenido, este joven vallisoletano busca hacerse un hueco en el mundo de las peluquerías, haciendo de "conectar con la gente" el factor diferencial de Cobos Barber. "Que se sientan escuchados, tranquilos, cómodos hablando conmigo cuando es la primera vez que me ven en su vida", añade.

Es algo que considera que "no todo el mundo es capaz de hacer" y con ese ingrediente busca convertir a su barbería en un referente en Arroyo de la Encomienda y en Valladolid. Incluso dos años después de abrir ya está empezando a mover un proyecto para el año que viene.

"Vamos a mudarnos de barbería porque siento que se empieza a quedar un poco pequeña y empezaré a buscar algo más grande. Habrá un cambio completo de Cobos Barber, para seguir creciendo, atrayendo gente y sobre todo hacerles felices", zanja.