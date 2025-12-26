El pleno de la Diputación de Valladolid da luz verde a los casi 22 millones para obras en los pueblos de la provincia

El Pleno de la Diputación de Valladolid da luz verde a las convocatorias del Plan Bienal de Cooperación y del Plan Provincial de Gasto Corriente, destinando 21,7 millones de euros a los ayuntamientos de cara al próximo ejercicio.

El Plan Provincial de Gasto Corriente aglutina las líneas de ayudas que formaban el Fondo de Actividades y Servicios, el Plan de Libertad de Gastos y el Plan de Mantenimiento de Gasto Corriente de los Planes Provinciales.

Una línea de ayudas por valor de 10 millones de euros que permite avanzar en la simplificación administrativa y en la reducción de burocracia, al tiempo que dota de mayor liquidez y disponibilidad de tesorería a los ayuntamientos.

La convocatoria aprobada mantiene las siete líneas de ayudas que integraban el Fondo de Actividades, manteniendo en las seis primeras los criterios de cuantías similares a las del presente ejercicio. Estas líneas hacen referencia a la contratación de técnicos deportivos (341.000 euros), mantenimiento de los PIJ (58.800 euros), contratación de animadores socioculturales (450.000 euros), mantenimiento de bandas y escuelas de música (114.250 euros), la contratación de monitores de tiempo libre (244.625 euros) y el fomento de actividades culturales (145.600 euros)

La séptima línea, la línea de gasto incondicionado de dotación económica obtiene 8.468.495,73 euros para ayuntamientos y 176.742 euros para entidades locales menores.

Tras la aprobación de la convocatoria y sus bases, los ayuntamientos dispondrán de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el BOP para presentar las correspondientes solicitudes y la petición de anticipo, de tal forma que las ayudas puedan ser abonadas en el mes de febrero. Además, los ayuntamientos tendrán de plazo para justificar el gasto subvencionado hasta el 31 de marzo de 2027 a través de un modelo de Cuenta Justificativa Simplificada.

De igual modo, se aprueba una inversión de 11.700.000 euros para los ayuntamientos dentro del Plan Bienal de Cooperación correspondiente al ejercicio 2025.

Por su parte, dentro del Programa de Reto Demográfico la institución provincial destina 550.000 euros a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales menores con las que se pretende fomentar el asentamiento y arraigo de la población. Esta convocatoria integra dos líneas: la primera para proyectos dinamizadores y generadores de empleo y desarrollo económico, y la otra, dirigida a la puesta en marcha de centros sociales y restauración.

8,3 millones a inversiones financieramente sostenibles

La diputación destinará 8,3 millones a inversiones financieramente sostenibles gracias a la aprobación por unanimidad en el pleno del uso del superávit no utilizado del 2024. Ese año, el debido a las reglas de estabilidad presupuestaria y techo de gasto, no pudo ser utilizado en su totalidad.

Ahora, tal y como venía reclamando la FEMP, con la aprobación del Real Decreto Ley 15/2025, se ha habilitado el uso de ese superávit no ejecutado para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles durante los ejercicios 2025 y 2026.

Se permite, por tanto, su aplicación a IFS, aunque las inversiones concretas aún están pendientes de determinar en los primeros meses de 2026.

Otros acuerdos

El Pleno ha aprobado la resolución del Fondo de Cohesión Territorial para municipios de menos de 1.000 habitantes que incluye 232 actuaciones por un importe total de 1.376.773 euros, de los cuales 688.387 euros corresponden a la aportación de la Junta de Castilla y León, 344.194 euros a la aportación de la Diputación de Valladolid, y 344.192 euros a los ayuntamientos beneficiarios de la subvención.

También se ha resuelto una segunda convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para fomentar la fijación de población, dentro del Plan Vivienda Ayuntamientos, por 1,5 millones de euros.

La Diputación mantiene además una línea de colaboración en materia de promoción de las artes escénicas con la Junta de Castilla y León. Con este objetivo se ha vuelto a suscribir el convenio con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para desarrollar la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León en la provincia de Valladolid, donde la institución provincial aportará 332.822 euros para la Red Provincial de Teatros de Valladolid.

Por último, se ha aprobado 110.055 euros a subvenciones para ayuntamientos con las que se podrá adquirir fondos bibliográficos.