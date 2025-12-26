Nuevo impulso a la ronda exterior de Valladolid: adjudican el proyecto para unir la VA-30 con la autovía de León

Imagen de las actuaciones que se llevarán a cabo en la Ronda Exterior Oeste de Valladolid. Imagen: Ministerio de Transportes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 1,47 millones de euros, con IVA incluido, un contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la Autovía VA-30, conocida como Ronda Exterior Oeste de Valladolid. El presupuesto estimado para las obras va a ascender a 85 millones de euros.

El objetivo marcado pasa por “desarrollar, con grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y a un proyecto de construcción, la solución seleccionada en la aprobación definitiva del estudio informativo”.

Todo con el fin de incluir un nuevo tramo de autovía de 8,42 kilómetros desde el enlace entre la VA-30 Sur y la A-62 hasta el enlace de la N-601 con la A-60. Con dos calzadas de dos carriles de 3,5 metros cada una y arcenes exteriores de 2,50 metros e interiores de uno.

Situación actual

Actualmente, el tráfico del itinerario entre León y el suroeste de Valladolid transita, en la zona periurbana de Valladolid, por el corredor de la N-601 / A-60 hasta la travesía de Zaratán, pasada la cual utiliza la autovía A-62 (Ronda Oeste) hacia el sur.

Por eso, existe la necesidad de ejecutar un nuevo tramo de Ronda entre el final de la variante de Villanubla y la conexión de la Ronda Exterior Sur con la A-62 (km 129,8 de esta última), eliminando el paso por la travesía de Zaratán y por la A-62 en su tramo central.

Con ello, se persigue mejorar la movilidad en el entorno periurbano del oeste de Valladolid donde confluyen una alta intensidad del tráfico de largo recorrido con los tráficos de proximidad al oeste de la ciudad

Por último, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando en la mejora de las carreteras en Valladolid con el reciente sometimiento a información pública del proyecto del tramo Villanubla-La Mudarra de la A-60. La apertura del enlace 156 de la A-6 de acceso a Medina del Campo o el proyecto de actuaciones para reducir el ruido entre Ataquines y Rueda.