La Nochebuena deja un reguero de contenedores en llamas en Valladolid

Esta pasada Nochebuena ha dejado un reguero de contenedores quemados en Valladolid. En menos de una hora, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió hasta cuatro avisos.

El primero de ellos ha ocurrido a las 06:14 horas, cuando se ha recibido una llamada porque salía humo de un contenedor en el cruce entre la calle Miguel Íscar y la de Licenciado Vidriera.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y a la Policía Municipal, que han acudido hasta el lugar de los hechos, mientras que minutos más tarde, a las 06:39 horas, se ha recibido otra llamada por un contenedor de papel ardiendo en la calle Gabilondo.

Menos de media hora después, a las 07:05 horas, un tercer aviso se ha recibido por un contenedor de papel ardiendo en la Carretera de Rueda, en el cruce con el Paseo de Zorrilla.

Finalmente, a los cinco minutos, un cuarto aviso ha alertado de un contenedor de obra en llamas en la calle Puente Colgante. Por el momento, no ha trascendido si alguien ha sido detenido a causa de estos hechos.