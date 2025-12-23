Hay vida más allá de la Lotería de Navidad: Euromillones deja billetes en Vallsur y espera a un bote de 53 millones

Hay vida más allá de la Lotería de Navidad que se celebró ayer. El sorteo del Euromillones ha dejado un buen saco de billetes en Valladolid, concretamente en el Centro Comercial Vallsur.

No existen en el sorteo celebrado en la noche de este martes, 23 de diciembre, boletos acertantes de Primera Categoría (5+2) por lo que con el Eurobote generado, un único acertante de Primera Categoría (5+2) va a poder ganar 53 millones de euros.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (5+2) que se van a llevar un buen pellizco con 17.457,45 euros.

Uno de esos tres boletos se ha sellado en Valladolid, en concreto en el Centro Comercial Vallsur, ubicado en el Paseo de Zorrilla, 328. Ha sido repartido a través de la web oficial de Loterías y Apuestas.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 08-26-27-29-44 y las estrellas han sido el 11 y el 12.