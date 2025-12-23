Susto en Rio Shopping tras sufrir un hombre un desmayo: trasladado al Hospital Clínico de Valladolid

Susto tremendo el que se han llevado todas las personas que estaban, en la tarde de este martes 23 de diciembre, en el centro comercial Rio Shopping, después del desmayo de un varón, como han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El 112 recibía el aviso del incidente a las 18:30 horas ante la llamada de un alertante que informaba de que esta persona había perdido el conocimiento en el interior del lugar, tan transitado en estas fechas de compras navideñas.

De forma rápida se ha dado aviso a Sacyl, a la Policía Local de Arroyo y también a la Guardia Civil, como han informado las mismas fuentes.

La Policía Municipal del municipio vallisoletano en el que se encuentra el establecimiento ha confirmado a este periódico que esta persona, un hombre de unos 50 años, ha sido atendido y “está bien”.

“Ha perdido el conocimiento. Cuando hemos llegado estaba consciente y no ha hecho falta usar el desfibrilador. Ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valladolid”, añaden estas fuentes policiales.

Susto de los grandes en Rio Shopping.