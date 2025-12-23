Una nueva pelea en un barrio de Valladolid: pega un puñetazo a un hombre y este le persigue para agredirle con el cinturón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la tarde del pasado 20 de diciembre a dos varones, uno como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro como presunto autor de un delito de lesiones graves.

A las 16:00 horas del pasado 20 de diciembre, agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de Seguridad Ciudadana en el barrio de Delicias fueron comisionados por la Sala CIMACC 091, tras recibirse un aviso que alertaba de una posible reyerta en la vía pública.

Una vez en el lugar inicialmente señalado, los agentes no observaron incidencia alguna, por lo que realizaron una batida por las inmediaciones. A escasos metros, y a requerimiento de un indicativo de Policía Municipal, fueron dirigidos hasta la puerta de la propia Comisaría, donde localizaron a un varón que presentaba una lesión sangrante en la boca y dificultades para vocalizar.

El hombre manifestó a los agentes que instantes antes había recibido un puñetazo por parte de otro individuo, presente también en el lugar, al que identificó sin género de dudas como autor de la agresión.

Según su versión, ambos se habían cruzado en la acera a la salida de un portal, produciéndose un leve empujón involuntario, tras lo cual el otro varón le habría golpeado directamente en la boca. El perjudicado expresó su intención de presentar denuncia, siendo informado del procedimiento a seguir.

Los agentes se entrevistaron igualmente con el presunto autor, quien ofreció una versión distinta de los hechos. Indicó que, al salir de su portal, observó cómo otro varón caminaba hacia él dando patadas a una botella de cristal. Según su relato, una de esas patadas le habría alcanzado la pierna por lo que le recriminó su conducta.

Acto seguido, se habría producido un intercambio verbal y un forcejeo, tras el cual el propio declarante reconoció haber propinado un puñetazo al otro implicado.

Tras este golpe, el perjudicado habría reaccionado retirándose el cinturón y tratando de agredir al presunto autor, iniciándose una persecución a pie durante la cual, el varón que portaba el cinturón, habría intentado golpear repetidamente al otro individuo, llegando incluso a impactar contra varios vehículos estacionados.

Ante los hechos observados y las manifestaciones recabadas, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de uno de los varones por un presunto delito de amenazas.

Se solicitó asistencia sanitaria para el perjudicado, y los servicios médicos determinaron que precisaba sutura, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario Río Hortega. Asimismo, se procedió a la detención del otro varón por un presunto delito de lesiones. Fue trasladado a un centro médico donde recibió atención médica.

Durante la intervención, una mujer se acercó a los agentes identificándose como testigo presencial de los hechos, manifestando haber observado cómo uno de los implicados golpeaba al otro con un cinturón.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y una vez finalizado el atestado policial se les condujo ante la autoridad judicial que decretó su libertad.