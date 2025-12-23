El detector de humos salva vidas: sofoca un fuego en Valladolid antes de la llegada de los bomberos

“El detector de humos salva vidas”, aseguran los Bomberos de Valladolid ante la llamada de EL ESPAÑOL de Castilla y León. Lo recalcan. Es imprescindible contar con uno en nuestros hogares para evitar desgracias.

El pasado sábado, 20 de diciembre, el fuego de una estufa de pellets que prendió unas maderas cercanas, obligó a la intervención de los profesionales del fuego tras una llamada del Servicio de Emergencias a eso de las 21.43 horas de la noche. En el barrio de Las Flores y en el Camino de las Culebras.

El detector de humos hizo que el inquilino de la vivienda pudiera tirar de extintor y sofocar las llamas antes de la llegada de los profesionales del fuego.

Un total de cuatro dotaciones acudió hasta el lugar para sofocar los rescoldos, tras la acción de esta persona y del detector de humos, que resultó de suma importancia.

Los Bomberos de Valladolid cerraron la actuación en unos 30 minutos y el varón tuvo que recibir asistencia sanitaria en el lugar sin ser trasladado a centro hospitalario.

La importancia del detector de humos evitó males mayores.