VÍDEO | Decenas de personas exigen más personal en la Dirección de Educación de Valladolid: "Es insostenible"

Decenas de personas se han concentrado este jueves convocadas por los sindicatos frente a la sede de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid, situada en el edificio de Usos Múltiples, en la Plaza del Milenio, para exigir más personal en el órgano y que se cubran las vacantes ante el "colapso" de la gestión de sus funciones y tareas administrativas en el ámbito educativo. "La situación es insostenible", han denunciado.

El delegado de Comisiones Obreras y presidente de la Junta de Personal Docente de Valladolid, Pablo Redondo, ha señalado que "es necesario que haya cambios" y ha asegurado que la situación está obligando al personal docente, especialmente a los equipos directivos, a asumir funciones que "no son suyas" para que "el alumnado llegue a cobrar las becas y que Releo suministre los libros al alumnado que lo necesita".

"El profesorado ya está padeciendo retrasos en el pago de nóminas y complementos. Desde la Junta de Personal Docente llevamos tiempo reclamando a la Dirección Provincial una solución. Hay que agradecer el trabajo de nuestros compañeros y compañeras docentes y del personal administrativo que está trabajando con una carga de estrés bastante importante y creo que la consejera de Educación tiene que dar ya una respuesta a esta situación. Falta gente y tienen una carga de trabajo muy grande", ha lamentado.

Un trabajo "invisible"

El delegado de CSIF y presidente de la Junta de Personal de Servicios Periféricos de Valladolid, Emilio Muñoz, ha hecho hincapié en que "no es nada sencillo" que un profesor tenga una clase con varios alumnos y que esta funcione con normalidad ya que eso requiere de la existencia y el buen funcionamiento de muchos negociados, ocupados por personal administrativo.

"Es necesario un negociado de escolarización, que es el que le dice al alumno donde tiene que estar, el negociado de personal, que es el que se encarga de decir al profesor donde tiene que estar, el negociado de planificación, que es el que dota de mobiliario a las aulas, también el que gestiona las bajas y sustituciones o el de becas, que facilita a los padres y a las madres la educación de sus hijos cuando no tienen medios económicos suficientes", ha afirmado.

Y ha señalado también la necesidad de otros negociados como "el de transporte escolar, que es el que desplaza a ese niño, el de comedores, que facilita la conciliación de los padres o el de gestión económica y contratación". "Y eso muchas veces es invisible, pero está hecho por personal administrativo", ha recordado Muñoz.

30% de vacantes

El delegado de CSIF ha hecho hincapié en que hay "muy poco personal administrativo" y ha asegurado que, aunque la educación de Castilla y León es "la mejor de España y una de las mejores de Europa" es "un gigante con los pies de barro". "Si esto no se cuida se viene abajo todo", ha afirmado.

Muñoz ha explicado que la Dirección Provincial de Valladolid cuenta casi un 30% de vacantes y que hay un 40% de interinos, lo que significa que es "personal no estable que en cualquier momento, como es lógico, si se le ofrece otra oportunidad la va a coger".

"Y eso sucede porque en cuanto hay un concurso los funcionarios sencillamente huyen porque las plazas son muy malas, están muy desprovistas económicamente y en cuanto hay una posibilidad huyen. Además, dentro de poco se va a proceder a la estabilización de muchas plazas de interinos y se van a ir, porque las plazas en cualquier organismo central son mucho mejores. A corto plazo no prevemos grandes cambios porque no vemos gran voluntad", ha denunciado.

Por su parte, la delegada de Comisiones Obreras y presidenta del Comité de Empresa de Personal Laboral de Educación de Valladolid, Ascensión Quintero, ha asegurado que "esto es una muerte anunciada". "En una oficina donde antes había seis no puede haber una persona que lo lleve y que, además, sea nueva porque no tienen capacidad de aprenderlo en tan poco tiempo y para llegar a tiempo", ha zanjado.