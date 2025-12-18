La Cúpula del Milenio se convierte en el corazón de la Navidad de Valladolid: todos los planes para familias y niños

La villa encantada de la Navidad en la Cúpula del Milenio

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Educación y Cultura y de la Fundación Municipal de Cultura, ha transformado la Cúpula del Milenio en el escenario principal de una oferta que combina tradición, ingenio y espíritu solidario con los niños y familias como protagonistas.

Una de las propuestas más esperadas es el regreso del Comando Pucela, que iniciará su nueva edición el próximo lunes 22 de diciembre. Esta actividad, pensada para jóvenes de entre 6 y 14 años, plantea retos urbanos a través de tres misiones distintas: la búsqueda del niño Jesús, una vertiente solidaria y un acercamiento a la tierra de los Reyes Magos.

Los participantes, que deben inscribirse previamente en la Casa de Zorrilla, recorrerán diversos espacios de la ciudad para resolver acertijos en horario de mañana, con la Cúpula como punto de referencia para el inicio y el final de cada jornada.

Las tardes de diciembre se llenarán de creatividad con talleres de ilustración familiar y la representación teatralizada titulada 'Abuela, ¿dónde pongo la figurita?' que pretende explicar de forma divertida el origen de los elementos del belén.

Además, los más pequeños disfrutarán de su propia fiesta de Nochevieja adelantada el 30 de diciembre, que incluirá cotillón, música y magia.

Ya entrado el año 2026, la programación continuará con un concurso de disfraces de temática angelical y un torneo de ajedrez solidario cuya inscripción servirá para recaudar alimentos destinados al Banco de Alimentos de Valladolid.

Las personas interesadas pueden apuntarse hasta las 21:00 horas del 2 de enero a través del correo capvalladolid@gmail.com o vía WhatsApp (628140967).

Esta oferta se extiende también a otros rincones emblemáticos de la ciudad para asegurar que el espíritu navideño llegue a todos los barrios.

La Sala de Las Francesas vuelve a abrir las puertas de 'El palacio de los Reyes Magos', mientras que los teatros Calderón y LAVA, junto al Museo de la Ciencia y el Patio Herreriano, han diseñado actividades específicas que van desde cuentacuentos y sesiones especiales de planetario hasta talleres de arte.

Con todas estas actividades, Valladolid se prepara para vivir unas semanas de vacaciones marcadas por la participación ciudadana y la ilusión de los más pequeños.