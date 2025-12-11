UGT y CCOO exigen "avances reales" para que los profesores cobren más en Castilla y León

CCOO y UGT se concentraron hoy para exigir “avances reales” en la negociación del acuerdo de mejoras salariales de los docentes firmado por la Junta y cinco organizaciones sindicales -CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO-. Para ello, protestaron este jueves frente a la sede de la Consejería de Educación en Valladolid.

El acuerdo se alcanzó el pasado 22 de septiembre con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla y León, lo que incluye el incremento salarial para 6.000 docentes con más de 20 años de antigüedad.

También, recoge la mejora retributiva para los docentes con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal irá de 1.050 a 2.100 euros anuales a través del componente de formación permanente, los denominados sexenios.

Por su parte, con el acuerdo, el profesorado itinerante del medio rural verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. Además, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El acuerdo prevé también la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia. Otro de los aspectos que se refuerza es la mejora de la atención a la diversidad. En concreto, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027.