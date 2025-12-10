Detenido por agredir y robar a cuatro jóvenes, entre ellos dos menores, en el barrio de La Rondilla de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia y amenazas graves por agredir y robar a cuatro jóvenes, entre ellos dos menores, en el barrio de La Rondilla de la capital vallisoletana.

Agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala Cimacc 091, sobre las 03:00 horas del pasado día 8 de diciembre, a la Plaza Once Casas de Valladolid, donde se estaba produciendo una reyerta entre un grupo de unos diez jóvenes que se desplazaba hacia la zona de los antiguos cines Vistarama.

En el transcurso de la intervención, un grupo de jóvenes requirió la presencia policial en la calle Portillo de Balboa, manifestando haber sido víctimas de robo y agresión por parte de otro grupo que se encontraba en la citada plaza. Los agentes, al dirigirse al lugar, fueron informados de que los presuntos autores habían huido hacia la calle Cardenal Cisneros, iniciándose su búsqueda.

Minutos después, un varón que al percatarse de la presencia policial emprendió la huida fue interceptado en la calle Lope de Rueda, tras ser señalado por varios jóvenes que gritaban “¡Es él, es él!”. El individuo fue identificado y manifestó no conocer a los jóvenes que le perseguían, alegando que únicamente paseaba por el barrio.

Los agentes recabaron las declaraciones de las cuatro víctimas, un menor de edad denunció que el joven identificado por los agentes le había agredido, provocándole una luxación en la mano derecha y golpes por todo el cuerpo, sustrayéndole además su cazadora que contenía unas gafas, cartera con documentación y dinero.

Su hermano, mayor de edad, manifestó haber recibido patadas y un fuerte golpe con un vaso en la cabeza; un tercer hermano, también menor, declaró haber sufrido un botellazo en la cabeza y múltiples golpes, que le provocaron mareo y caída al suelo y por último otro joven relató que el identificado se aproximó “con ánimo de buscar bronca”, ocultando una botella de cristal con la que le agredió, causándole un corte en la oreja derecha.

Dos amigos de las víctimas presenciaron los hechos y corroboraron las agresiones. Una ambulancia se personó en el lugar, atendiendo in situ a dos jóvenes: uno con un fuerte golpe en la cabeza y otro con fractura en el quinto dedo de la mano. Posteriormente, los agentes trasladaron a las cuatro víctimas al ambulatorio de La Pilarica para su asistencia médica.

Los agentes tras comprobar las declaraciones de las víctimas y realizar las pesquisas policiales necesarias, detuvieron al joven interceptado por un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Delicias. Una vez allí, y durante la elaboración del atestado policial se le imputó además un delito de amenazas graves. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.