Dos atropellos con heridos en León en menos de una hora

Dos personas han resultado heridas en sendos atropellos ocurridos esta tarde en León.

El primero de ellos ha tenido lugar en la calle Juan Madrazo, confluencia con la calle Lucas de Tuy, a las 16:34 horas. Un hombre de 70 años fue atropellado por un turismo y tuvo que ser atendido, herido con un golpe en la pierna.

El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia para atender al herido.

El segundo atropello ocurrió minutos después, a las 17:16 horas, en el paso de cebra de la Avenida Padre Isla con la calle Luis Salvador Carmona.

Una mujer de 62 años resultó herida leve tras ser golpeada en una rodilla por el turismo, por lo que tuvo que ser atendida por Emergencias Sanitarias.