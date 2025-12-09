Tres heridos, entre ellos un bebé, en un accidente en la A-62: han sido trasladados al hospital de Salamanca

Tres personas, entre ellas un bebé de tres meses, han resultado heridas tras salirse el turismo de la vía en el kilómetro 301 de la autovía A-62, sentido Salamanca, en Martín de Yeltes.

Varias llamadas al 112 alertaron del accidente, ocurrido a las 12:06 horas, y dieron aviso a la Guardia Civil (Tráfico) de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias.

Así, se envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de La Fuente de San Esteban para atender al bebé, a un hombre de 32 años y una mujer de 33.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a los tres heridos y posteriormente se les traslada al hospital de Salamanca. La mujer, en UVI móvil y el hombre y el bebé, en ambulancia de soporte vital básico.