Un vecino de Medina del Campo, entre los arrestados de una red que dañó 200 trenes por toda España

La Policía Nacional ha detenido a 26 personas como presuntas autoras de 191 delitos de daños y desórdenes públicos cometidos en instalaciones ferroviarias de toda España. Entre los arrestados se encuentra un residente en Medina del Campo (Valladolid).

El perjuicio económico total generado por estos actos vandálicos asciende a 914.307 euros.

Las primeras intervenciones se desarrollaron en Madrid (12 detenidos), Valencia (1), San Sebastián (1), A Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1), donde se esclarecieron 95 delitos de daños en trenes, vagones de ferrocarril, metro y diversas instalaciones de transporte.

Según la Policía, la principal dificultad de la investigación fue la itinerancia criminal del grupo y el modus operandi utilizado, que complicaba su identificación.

Los investigados accedían a las estaciones por lugares no habilitados al público, variaban horarios y días de actuación, ocultaban sus rostros con ropa y ejecutaban grafitis de grandes dimensiones en muy poco tiempo. Para avanzar en la investigación fue necesario un exhaustivo análisis de denuncias acumuladas por diferentes operadores ferroviarios y la coordinación entre múltiples unidades policiales.

Del total de delitos esclarecidos, 75 se cometieron en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, cinco en A Coruña, cuatro en Mieres, siete en Medina del Campo, tres en el País Vasco y uno en Valencia.

Operación Tinta

En el marco de la operación Tinta, iniciada el pasado mes de noviembre, los agentes detuvieron además a nueve personas en Cataluña, a las que se les atribuyen 96 hechos delictivos registrados en las provincias de Girona y Barcelona. En este caso, el perjuicio económico asciende a 455.660 euros.

Con estas últimas actuaciones, el balance global de la operación se eleva a 26 detenidos y 191 delitos esclarecidos, en una investigación que confirma la existencia de un amplio número de actos vandálicos contra infraestructuras ferroviarias en todo el territorio nacional.