Valladolid estrena nueva plaza en su callejero en homenaje a un poeta y ensayista: "Un ejemplo de compromiso"

El alcalde inaugura la Plaza Antonio Piedra en homenaje al poeta, ensayista y director de la Fundación Jorge Guillén

La nueva plaza se sitúa junto a la sede de la Fundación Jorge Guillén, reforzando el vínculo entre la vida y obra del poeta y su dedicación a la promoción de la literatura desde Valladolid

Valladolid ha inaugurado hoy la Plaza Antonio Piedra, un nuevo espacio urbano dedicado al poeta, ensayista y director de la Fundación Jorge Guillén, cuya labor ha sido decisiva para la proyección cultural de la ciudad.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado por miembros de la corporación municipal, representantes de instituciones culturales, asociaciones vecinales, familiares y amigos del homenajeado.

Durante su intervención, el alcalde subrayó la importancia de este reconocimiento: “Valladolid rinde hoy homenaje a un hombre cuya palabra ha engrandecido nuestra ciudad”. Asimismo, destacó que “la trayectoria de Antonio Piedra es un ejemplo de compromiso con la cultura, con la lengua y con la vida intelectual vallisoletana”.

La nueva plaza se sitúa junto a la sede de la Fundación Jorge Guillén (Parque Norias de Santa Victoria), reforzando el vínculo entre la vida y obra del poeta y su dedicación a la promoción de la literatura desde Valladolid.

Este espacio se integra en el Parque de las Norias de Santa Victoria, un enclave que combina memoria industrial, naturaleza y actividad cultural.

Carnero también resaltó que “la labor de Antonio Piedra al frente de la Fundación Jorge Guillén ha permitido situar a Valladolid como un referente en el estudio y difusión del patrimonio literario español. Gracias a su impulso constante, esta ciudad mantiene vivo el espíritu creativo de Jorge Guillén y abre sus puertas a nuevas generaciones de lectores y creadores”.

Además de la plaza, la zona acoge la histórica Casa de Ingenieros, que se convertirá en el Centro Francisco Pino de Poesía Experimental, ampliando así la oferta cultural vinculada al entorno de la Fundación.

Con esta inauguración, Valladolid consolida un espacio que, en palabras del alcalde, “será un punto de encuentro para la cultura, la memoria literaria y la vida cotidiana de nuestros vecinos”. La ciudad reconoce así la trayectoria de Antonio Piedra, poeta, profesor universitario, estudioso de la literatura y figura clave en la preservación y difusión del patrimonio literario del siglo XX.