Félix (46), empresario de un negocio familiar histórico en un pueblo de Valladolid: "Trabajamos 14 horas al día"

Félix padre y Félix hijo en el almacén de Nava del Rey Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Nava del Rey es un municipio que se sitúa en la vertiente meridional de Valladolid, a unos 50 kilómetros de su capital y que forma parte de la comarca de Tierra del Vino. Su origen está estrechamente vinculado a la política de repoblación iniciada por los monasterios a partir del siglo XII.

En la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población de 1.925 habitantes. Allí se ubica el Almacén de Materiales de Construcción Félix Martín.

Cuenta con 43 años de historia. Primero se pusieron al mando el abuelo y el padre de Félix Martín, nuestro entrevistado, y ahora, han cogido las riendas, tanto él como sus dos hermanas.

Nuestro protagonista nos cuenta la historia del negocio y cómo ven el presente y el futuro desde allí.

Félix, un trabajador nato

“Me defino como una persona trabajadora. Dispuesto siempre a todo. Soy una persona positiva que mira adelante con optimismo. Servicial, respetuoso y con los valores que me enseñaron, tanto mi padre como mi abuelo. Siempre he trabajado cara al público, y me encanta”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Félix Martín.

El de Nava del Rey asegura que, cuando era pequeño, quería ser veterinario, pero, finalmente, junto a sus dos hermanos, acabó cogiendo las riendas del negocio familiar que se ubica en la localidad vallisoletana y que lleva el nombre de Almacén de Materiales de Construcción Félix Martín.

“Nací en el Hospital de Medina del Campo, pero he pasado toda mi vida en Nava del Rey. Tuve una infancia complicada porque pronto comencé a trabajar, con 14-15 años. Iba con mi dumper por el pueblo. Pese a eso, he sido muy feliz jugando al fútbol y haciendo deporte. También, pese a trabajar, disfrutaba del tiempo libre”, confiesa nuestro entrevistado.

De profesión camionero, se sacó el carné, en el que era “una de sus metas claramente definidas” y se dedica, en la actualidad y en esta empresa familiar a “la logística y a transportar materiales al almacén”.

Félix padre y Félix hijo en su almacén de Nava del Rey Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Mi vida siempre ha estado centrada en el negocio familiar. Salí del colegio y mi padre me dio a elegir entre estudiar y trabajar. Me decanté por lo segundo. Me encantaba el tema de los camiones y la maquinaria. Fui creciendo, me eché novia, que ahora es mi mujer y tenemos una niña de cuatro años. Soy feliz en Nava del Rey”, añade.

La historia de un negocio familiar

Almacén de Materiales de Construcción Félix Martín nació en el año 1982. Solo, se dio así, como vamos a poder comprobar. Se ubica, desde entonces, en la calle Manuel Salvador Carmona, número 140. En la calle principal del municipio.

“Mi padre no iba a abrir un negocio de materiales y construcción. Era camionero como mi abuelo y yo. Sin embargo, compraron el terreno donde se ubica el negocio cuya idea era hacer un corral para aparcar los camiones. Sin embargo, la gente les preguntaba si iban a abrir un almacén para materiales y, finalmente, se abrió”, explica Félix.

El padre de nuestro entrevistado estuvo al frente del comercio hasta el año 2016, que fue cuando se jubiló. Entonces se quedaron al mando los tres hijos. Alicia, la mayor, que pasa por ser la gerente del negocio. Controla las compras, las ventas, todo. Amparo, que es la que se encarga de la facturación y demás y Félix que se dedica a la logística, a la maquinaria y lleva el peso del almacén, atendiendo a los repartos y demás. A todo lo que haga falta.

Entre los tres sacan el negocio familiar adelante.

Imagen del almacén de Nava del Rey Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

43 años de vida

“Nuestro negocio suma 43 años de vida. Vendemos materiales y ofrecemos todo tipo de servicios. De contenedor, de retirada de escombros, montamos mamparas, muebles de baño y demás. Todo para que Nava del Rey y los pueblos de alrededor no se tengan que desplazar”, añade nuestro protagonista.

Allí, el cliente se encuentra todo lo que necesita. Desde una llave de grifo, a una lavadora, a servicio de fontanería, electricidad… un poco de todo.

“En nuestro almacén contamos con cerca de 2.000 productos, entre piezas, herramientas y demás. Es un almacén que tiene de todo y que sirve para dar cobertura a nuestro pueblo y, también, a los de alrededor”, apunta Félix.

Para los hermanos, poder dar servicio a través de su negocio a todos los vecinos del lugar pasa por ser “imprescindible”. Además, apuestan por vender herramienta y objetos hechos en nuestro país.

“Comenzaron mi abuelo y mi padre. La gente nos ha visto crecer en el negocio y tenemos clientes muy fieles, del pueblo y también de fuera. Eso nos da un gran orgullo”, apunta.

Dificultades y futuro

Sobre si la familia puede vivir de su negocio apunta que “sí” pero “con mucho trabajo”. “Somos autónomos y trabajamos 14 horas al día. Se puede vivir bien, pero con mucho esfuerzo”, apunta nuestro protagonista.

En cuanto a los problemas con los que se encuentran en el día a día, el “inconveniente más grande que ven es la acción de los grandes almacenes”. Les ha quitado unas cosas, pero también les ha dado otras.

“Creo que tenemos futuro. Obra siempre va a haber. Va a hacer falta material por la reja que se rompe, el cemento y demás. Un negocio, mientras se cuide y se hagan las cosas bien, tiene futuro”, finaliza nuestro protagonista.

Un almacén que es vital en el lugar para que los vecinos de Nava del Rey, y de los pueblos cercanos, no tengan que desplazarse para comprar piezas muy necesarias en el día a día.