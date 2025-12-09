Detenido por acosar a cuatro mujeres y exhibir sus genitales ante una niña de 12 años por la plaza de los Vadillos y San Juan

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de exhibicionismo, tras acosar verbal y sexualmente a cuatro mujeres y exhibir sus genitales ante una menor de 12 años.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de diciembre, sobre la 1:30 horas, cuando el 091 recibió un aviso por un incidente ocurrido en la Plaza de los Vadillos. Según la denuncia, dos hombres habrían seguido a una mujer y a su hija menor de edad, realizando actos obscenos.

La Policía Local se entrevistó con la madre, quien relató que, tras ser abordadas por dos individuos que les pidieron dinero, uno de ellos comenzó a seguirlas insistentemente, llegando a exhibir sus genitales mientras se manoseaba y consiguieron huir del lugar.

Unos 20 minutos más tarde, agentes de la Policía Nacional que realizaban batidas por la zona, fueron requeridos en la confluencia de la Plaza San Juan con la Calle Verbena. Otras dos mujeres, visiblemente nerviosas, denunciaron estar siendo seguidas y acosadas verbalmente con frases de carácter sexual por dos hombres cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por las primeras víctimas.

Los agentes interceptaron e identificaron a los dos sospechosos y contactaron con la madre y la menor, quienes reconocieron sin dudas a los dos individuos como los autores de los hechos de Plaza Vadillos, señalando específicamente a uno de ellos como el que realizó los actos de exhibicionismo.

Ante la gravedad de los hechos, se procedió a la detención de uno de los hombres por un delito de exhibicionismo con connotaciones sexuales hacia una menor. Así, el detenido fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.