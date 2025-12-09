Colate Vallejo-Nágera (53) visita Valladolid en una sorprendente nueva etapa de su vida: “Empate con sabor a victoria”

Nicolás Vallejo-Nágera, Colate para el mundo del corazón, ha vuelto a colocarse bajo los focos este fin de semana, aunque esta vez no por una alfombra roja ni por sus peripecias en Miami, sino por algo muy distinto: su nuevo papel como presidente del Club Deportivo Badajoz.

“De estar fregando platos en Miami a presidente del Badajoz en dos años”, bromeó recientemente en una entrevista, reconociendo que esta inesperada aventura futbolística le tiene “muy ilusionado… sobre todo porque a mi hijo le encanta el fútbol”.

Y así es, un padre hace lo que sea por su hijo. Por eso, este domingo, Colate se dejó caer por Valladolid, donde el equipo juvenil del club pacense disputaba un partido de División de Honor en los campos Anexos al estadio José Zorrilla.

Allí, abrigado hasta las cejas, el fin de semana dejó temperaturas bajas, el flamante presidente no dudó en compartir en Instagram varias imágenes: desde selfies en el vestuario hasta instantáneas del propio estadio José Zorrilla, demostrando que está viviendo su nueva faceta con entusiasmo.

El duelo no estuvo exento de emociones. El CD Badajoz se llevó un empate agónico, de esos que saben mejor que muchos triunfos. “Valladolid, empate con sabor a victoria de los chicos @cantera_cdb y muy contentos con ganar hoy fuera de casa @cdbadajoz ⚽️⚽️”, escribió Colate en sus redes.

Y razón no le falta: el equipo juvenil empató en el minuto 90, cuando ya se daban por derrotados y listos para volver a Badajoz con las manos vacías.

Las redes sociales fueron testigo privilegiado de la jornada: Colate, cercano y sonriente, posando con el equipo y mostrando su apoyo en todo momento.

No faltaron tampoco las imágenes del ambiente deportivo, ni del icónico coliseo vallisoletano, que parece haberle impresionado tanto como el frío castellano.