Detenido en Valladolid un menor fugado con más de cien pastillas de Trankimazin: fue pillado por policías de paisano

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada de ayer a un menor de edad en Valladolid por un presunto delito contra la salud pública, después de que fuera interceptado portando 117,5 comprimidos de Trankimazin (Alprazolam) sin receta. El joven se encontraba fugado de un centro de menores donde estaba tutelado.

Los hechos ocurrieron a las 00:20 horas en la calle Paraíso, cuando policías de paisano en un vehículo camuflado observaron a un varón que parecía estar haciendo un cigarrillo de marihuana entre dos vehículos.

Al proceder a su identificación, emprendió la huida a la carrera en dirección a la calle Ramón y Cajal y tras una persecución de unos 20 metros, los agentes lograron alcanzarlo.

En el cacheo superficial, se localizaron en el bolsillo de su sudadera tres botes de medicamento Trankimazin de 2 miligramos: dos de ellos precintados con 50 comprimidos cada uno, y un tercero abierto con 16 comprimidos enteros y tres mitades. En total, se incautaron 117,5 comprimidos.

El menor manifestó a los agentes que no tenía prescripción médica para el medicamento, el cual le había sido entregado el día anterior por un amigo que, a su vez, lo había sustraído.

La sustancia fue sometida a la prueba drogo-test en dependencias policiales, arrojando resultado positivo a Trankimazin. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (O.C.N.E.) del segundo semestre de 2025, la cantidad incautada alcanzaría un valor aproximado en el mercado negro de 754,35 euros.

El menor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue reingresado en el centro de menores tutelado.