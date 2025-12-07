El incendio de un colchón y un accidente de tráfico dejan tres heridos, entre ellos un menor, en Valladolid

Una mujer de 46 años ha tenido que ser atendida y trasladada al Hospital Río Hortega de Valladolid en la madrugada de este domingo, 7 de diciembre, tras el incendio de un colchón en su vivienda.

El suceso se producía a las 05:40 horas de la madrugada, en la calle Ferrocarril número 26 cuando se alertaba a la sala del 112.

Se dio aviso a la Policía Municipal, a los Bomberos y al Cuerpo Nacional de Policía. Después se solicitó la presencia de efectivos de Sacyl porque la mujer presentaba quemaduras en la mano.

Fue atendida y trasladada al Hospital Río Hortega de Valladolid.

A las 10:33 horas de esta mañana de domingo se ha producido, además, una salida de vía de un turismo hacia la mediana a la A-6, kilómetro 201 y sentido Galicia en el término municipal de Mota de Marqués.

Han resultado heridos leves un adulto y un menor de edad. Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado asistencia al lugar.