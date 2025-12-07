Brutal agresión en Valladolid: golpea con un palo en las costillas a un hombre para robarle de madrugada

Agentes de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones graves, tras golpear violentamente en la vía pública a otra persona mientras le exigía la cartera y se hacía con otros efectos personales, como han informado fuentes del cuerpo.

Unos hechos que se produjeron en la madrugada del 6 de diciembre, a las 05:15 horas, cuando los agentes fueron comisionados para dirigirse a la calle Granada de la ciudad, después de recibir el aviso de un viandante que alertaba de la agresión.

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar, vieron a un hombre tirado en el suelo con una grave lesión en la rodilla derecha y fuertes dolores. Otro estaba en la esquina adyacente. Un joven se interpuso entre ambos para evitar que la agresión fuera a más.

El testigo relató que observó cómo un varón golpeaba violentamente a la víctima mientras le exigía la cartera. Al ser sorprendido, el agresor intentó justificar la situación alegando que se trataba de una pelea.

Los agentes de Policía Nacional, tras realizar un cacheo superficial de seguridad, encontraron entre las pertenencias del agresor un smartphone, una tarjeta de crédito a su nombre y unas llaves de vivienda. Posteriormente se comprobó que el teléfono pertenecía a la víctima. Asimismo, se hallaron próximas al lugar las llaves de un vehículo, también sustraídas, que fueron devueltas a su propietario.

La víctima manifestó que, mientras se dirigía a su domicilio, fue abordado por el agresor, quien le golpeó con un palo en las costillas, derribándole al suelo y continuando la agresión para sustraerle efectos personales.

Una ambulancia de Sacyl trasladó al herido al Hospital Universitario Río Hortega, donde se le diagnosticó una fractura en la rótula de la pierna derecha, con pronóstico grave. El presunto autor quedó a disposición judicial, una vez finalizado el atestado policial, que ha decretado su libertad.