El quiosco de barrio, con 50 años, que ha dado un gran premio: "Será un décimo. Valían 15 € y cuesta rascarse el bolsillo"

El quiosco ubicado en la calle Villabáñez que ha repartido el premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de hoy Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado

Es un día muy especial para Miguel Martín González (55 años). Él es el dueño del punto mixto, que ejerce como quiosco y administración de loterías en la calle Villabáñez de Valladolid y que ha dado parte del primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución.

El primer premio, en esta ocasión, estaba valorado con 1.300.000 euros y el 94.703 ha dejado parte del mismo en el negocio de Miguel, que cuenta con 50 años de historia. Lo abrió su madre y, ahora, está él al cargo.

“No sabemos nada. Es festivo y no han venido los de Loterías y Apuestas del Estado ni a tirarnos la foto ni nos han avisado ni nada. Nos hemos enterado por amigos y grupos de WhatsApp”, ha añadido nuestro entrevistado.

Pese a todo, el dueño de este punto de venta de loterías asegura que está “muy alegre” por haber repartido “parte del primer premio” en algo que es “muy positivo” para el barrio en el que se ubica su tienda, el de Pajarillos.

“Supongo que habremos dado un décimo. Valían 15 euros y cuesta rascarse el bolsillo”, añade, entre risas Miguel.

Y es que, en esta ocasión y debido a este sorteo extraordinario, el precio del boleto sube de los 6 a los 15 euros. También lo hacen los premios.

Pese a no saber ni qué ha dado ni a quién, la alegría es tremenda en nuestro lotero que mira ahora al 22 de diciembre, para dar algún premio con otro sorteo extraordinario. En este caso el de Navidad.