Un menor sale del Zambrana para una formación y no vuelve: localizado y trasladado al Hospital Río Hortega

Un grupo de jóvenes en el centro de menores Zambrana, en Valladolid Rubén Cacho ICAL

La Policía Nacional ha localizado a un menor de edad que salió del centro de menores Zambrana en Valladolid para realizar una formación y no regresó al centro el pasado jueves, 4 de diciembre, como han confirmado fuentes oficiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El centro fue el que dio aviso de que este varón no había regresado a las instalaciones ubicadas en el barrio vallisoletano de Delicias por lo que llamaron a la Policía Nacional, con el objetivo de completar su localización.

Eso se ha producido, como explican a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes del caso, este viernes por la noche.

Sin embargo, tras ser localizado, fue la propia Policía Nacional la que trasladó al menor de edad hasta el Hospital Río Hortega, antes de proceder a su reingreso al centro de menores.