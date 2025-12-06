Una iluminación única y un esperado mercado dan la bienvenida a la Navidad en Tordesillas

La luz de la Navidad se ha instalado ya sobre la localidad de Tordesillas, iluminando cada rincón del municipio e impregnándolo de esa ilusión y alegría propias de estas fechas. Allá donde mires, el titilar de las luces es la tónica principal en la Villa del Tratado, que durante estos días contagia el espíritu navideño a través de una amplia y variada programación llena de actividades lúdicas y culturales pensadas para que cada vecino viva estos días de la mejor manera.

Y es que esa luz ha llegado este viernes con el tradicional encendido de la iluminación navideña que, en cuestión de segundos y ante la atenta mirada de decenas de vecinos, ha eclipsado a la noche con un despliegue de color proveniente de todas las esquinas de la plaza, así como de las calles colindantes, y todo ello amenizado por el espectáculo itinerante ‘Carrusel Ambulante’ de ‘Tiritirantes’, que ha salido desde el Auditorio El Carmelo para culminar en la plaza Mayor con la activación de las luces.

Como ya es habitual, el programa para estos días llega cargado de un diverso abanico de posibilidades de entretenimiento, y entre ellas destaca el teatro, que los días 12 y 13, respectivamente, tendrán lugar las actuaciones de las compañías Spasmo Teatro y Trío Caracol y sus obras ‘Bichitos’ y ‘Todos los Espíritus Santos’ en el Auditorio El Carmelo, mientras que el lunes 22 de diciembre las Casas del Tratado se convertirán en escenario de una nueva representación con el sainete ‘Fea y con gracia’, del grupo ‘La Ilusión’, durante la Fiesta de la Navidad del Centro de Día. Y si de talento estamos hablando, la Escuela de Música de Tordesillas volverá a realizar nuevas audiciones en estas fechas, concretamente los días 17 y 19 de diciembre en las Casas del Tratado.

Los talleres también tendrán un papel muy importante en estos días, y comenzarán con un cuentacuentos el día 18 en la Biblioteca Municipal a las 18:00 horas, aunque los más esperados serán aquellos relacionados con la cabalgata de Reyes, que se desarrollarán en el Centro de Ocio de 16:30 a 18:30 horas los días 22, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero, para recoger los trajes terminados el día 3 y poder ser parte de la esperada llegada de Sus Majestades de Oriente. Cabe señalar, que para participar en esta actividad y en la propia cabalgata es preciso inscribirse en las Casas del Tratado los días 10 y 11 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00 horas, a un precio de 10 euros y para niños de entre 5 y 12 años.

Por su parte, el mercadillo Navideño abrirá sus puertas en la plaza Mayor el domingo 21 de diciembre, y tendrá un horario de 11:00 a 15:00 horas. Por la noche, la acción se trasladará a El Carmelo con el espectáculo familiar ‘Magia para ser Feliz’ del mago Adrián Carratalá.

Pero sin duda los momentos más especiales y esperados de todos estos días serán las cabalgatas, que comenzarán con la llegada de Papá Noel el martes 23 de diciembre a las 18:00 horas, que volverá a derrochar magia y diversión desde el CEIP Pedro I con un despliegue de seres mágicos encantados que acompañarán a Noel en su recorrido por el municipio. Y, para clausurar estos días tan especiales, el día 4 a las seis de la tarde aterrizarán en el ágora principal del municipio y alrededores los Carteros Reales, que recogerán las cartas de los niños para, el día 5 de enero a las 18:00 horas, dar paso a Los Reyes Magos, que regresarán una vez más a la villa con ese despliegue de encanto y fantasía que los caracteriza.

Además, como novedad para estas fechas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el I Concurso de Árboles de Navidad y Belenes, para dar valor a las decoraciones con las que cada año los vecinos engalanan sus hogares. Así, los ganadores de cada categoría optarán a una cesta de Navidad valorada en 250 euros y compuesta por productos del comercio local, así como un objeto conmemorativo.

Deporte navideño

El deporte será una vez más otro de los imprescindibles en esta época, y comenzará su actividad con el Torneo de Voleibol 4×4 en el Pabellón Municipal los días 20, 22 y 23 a partir de las 16:00 horas -excepto el día 20 que será solo por la mañana-. Y después de la Noche Buena y la Navidad, tomará el relevo deportivo el Basket Noel Tordesillas, donde competirán las categorías inferiores en el pabellón.

Y para ejercitar la mente y no solo el cuerpo, el sábado 27 de diciembre esta misma ubicación se convertirá en sede del Torneo de Ajedrez para niños y adultos, para el que es necesaria previa inscripción en el correo reinaJuanaAjedrez@hotmail.com.

Y para los amantes del fútbol sala el torneo dedicado a esta modalidad tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre para, ya en 2026, dar paso a la prueba deportiva por excelencia de la Navidad; el Cross de Reyes, que en su veinticinco aniversario volverá a hacer frente al frío con la carrera general y la carrera infantil desde las 11:00 horas en el área recreativa de Valdegalindo.

Talleres Centro de Ocio

Y como no podía ser de otra manera, el Centro de Ocio también contará con sus tradicionales talleres y, en este caso, las actividades comenzarán los días 6 y 7 de diciembre con un taller colaborativo de decoración del Árbol de Navidad del Centro y taller de pulseras con abalorios.

Mientras, el 13 y el 14 de diciembre se celebrarán los talleres de manualidades de bolas para el árbol de Navidad y de figuras navideñas de madera recicladas; por su parte, el sábado 20 y domingo 21, será el turno de pintacaras con temática navideña, bailes y treds de Tik-Tok y el estreno de nuevos juegos en el Centro.

Asimismo, el 27 y 28 de diciembre los talleres serán de manualidades sobre elementos navideños con Hamabeads y de un bingo muy divertido con premios en gominolas. Para terminar, los días 3 y 4 se llevarán a cabo los talleres de Los Reyes Magos y el de manualidades para elaborar una moto en 3D con cartón reciclado.

Música para endulzar las fiestas

Y si los talleres, el deporte y las cabalgatas son imprescindibles en estos días, las Navidades sin las actividades musicales son totalmente impensables, por eso, se ha preparado también una amplia programación donde la música es la reina.

Así, el sábado 20 de diciembre, las primeras notas llegarán de mano del Coro de La Pasión y su Concierto de Navidad en las Casas del Tratado a las 18:00 horas, seguido el domingo 21 por la actuación -en el mismo lugar- de Grupo de Jotas y Percusión Juana I de Castilla.

Por su parte, el sábado 27 de diciembre la música invadirá todo el municipio, pues tendrán lugar los conciertos de Navidad del Grupo de dulzaineros La Besana en las residencias Villa del Tratado y Villa de Tordesillas, y por la noche, de 20:00 a 04:00 horas, los djs animarán la carpa.

El habitual Concierto de Navidad de la Banda de Música de Tordesillas hará vibrar El Carmelo el domingo 28 a las 18:30 horas para, a las 21:00 horas, abrir una sesión de djs para jóvenes a partir de 12 años en la carpa municipal; y el 30 de diciembre la tarde se tornará musical con el concierto a cargo de ‘Jezabel’ en el Centro de Día a las 18:00 horas y la Navidad Infantil desde las 19:00 horas con ‘Dubbi Kids’ – Mi primer concierto especial Navidad en la carpa.

Y para cerrar el año y dar la bienvenida al siguiente, la Fiesta de Nochevieja comenzará a las 01:00 en la carpa municipal, para ir con la música a otra parte -concretamente a las Casas del Tratado- el 3 de enero de 2026 a las 20:00 horas con el concierto de ‘Pucela Brass’, y cerrar los festejos con la fiestas de Reyes en la carpa el día 5 de enero a las 23:45 horas.

Campaña ‘Comprar en Tordesillas Trae Suerte’

Por su parte, el comercio tordesillano también se contagia del espíritu de la Navidad, y por ello ha vuelto a poner en marcha la campaña ‘Comprar en Tordesillas trae suerte’, que arrancó el pasado 1 de diciembre y se prolongará hasta el 31 del mismo mes con cerca de 60 establecimientos participantes.

Esta iniciativa, que se realiza junto a la Asociación de Comerciantes de Tordesillas, traerá sorpresas a aquellos que hagan sus comprar en los comercios del municipio con el sorteo de 3 cheques de 500 euros cada uno para compras en los establecimientos participantes. Las bases ya pueden consultarse, y los ganadores se darán a conocer el día 2 de enero, mientras que las compras deberán realizarse a lo largo del día 3 de enero.