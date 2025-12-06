Abre un nuevo restaurante en Valladolid para darse un buen atracón: de 800 metros y con piscina de bolas y toboganes

Era el pasado 23 de septiembre de 2024 cuando, EL ESPAÑOL de Castilla y León, les informaba de que cerraba sus puertas el Wok que se alojaba en la planta alta del centro comercial Río Shopping en Arroyo de la Encomienda.

Eran muchos los asiduos a este establecimiento hostelero que se lamentaban tras su pérdida, pero el centro comercial informaba que en el lugar abriría un nuevo restaurante en un espacio que cuenta con unos 800 metros cuadrados.

Este viernes, 5 de diciembre, el citado centro comercial informaba de que el Restaurante Amazonia decidía renovarse antes de abrir para llamarse ‘Selva Wok’ en la planta 1 y frente a la Sepia.

El espacio gastronómico abrió sus puertas este viernes y está completamente actualizado. Allí se puede disfrutar de un buffet asiático y fusión único en Valladolid. Con una gran variedad de platos y donde comer todo lo que se quiera.

Aperitivos, ensaladas, lasaña, wok de verduras y carne que te cocinan en el momento, clásicos de la cocina china como pollo picante, ternera con almendras o cerdo especiado, carnes a la parrilla, pescados y mariscos a la plancha (gambas frescas, patas de pulpo, almejas, navajas, sepia, calamares, merluza).

También variedad de carnes rojas, todo tipo de carnes de cerdo, pollo, brochetas, y luego los postres, que te maravillarán para poner la guinda a una comida en familia o con amigos, para disfrutar de una experiencia única.

Además, cuenta con un gran parque infantil con piscina de bolas y toboganes, ideal para que los más pequeños se diviertan mientras disfrutas de una comida tranquila en familia.

Un lugar ideal para comer en familia, estilo buffet, con precios asequibles donde los niños también se diviertan.