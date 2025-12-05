El jefe de Estupefacientes detenido pasará a disposición judicial en horas: "Se tomarán medidas disciplinarias"

En la tarde de este jueves, 4 de diciembre, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de la detención, a las 9:00 horas, en una operación antidroga dirigida por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, del jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid.

El inspector está acusado de quedarse con parte de los alijos de droga intervenidos en distintos operativos. Además, el detenido mantenía un “alto tren de vida”.

En la mañana de este viernes, 5 de diciembre, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha asegurado que se trata de una operación que “está en marcha y declarada bajo secreto de sumario”.

Canales ha confirmado la “detención del Policía” y ha querido hablar en nombre de “la honorabilidad y profesionalidad de la Policía Nacional”, asegurando que “la confianza debe permanecer intacta” y apuntando que, en todos los colectivos “hay personas que no cumplen con lo que esperamos de ellos”.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid ha indicado que han sido “los mecanismos internos de la Policía Nacional los que han sacado a flote la operación” y ha “aludido a la presunción de inocencia” dejando que “las investigaciones sigan su curso”.

“La Comisaría provincial de Valladolid se ha puesto a disposición de la Unidad Central que lleva la operación y también la Subdelegación del Gobierno. Estamos a su disposición para lo que puedan demandar por nuestra parte”, ha añadido Canales. También ha asegurado que “si hay culpables tienen que pagar sin lugar a dudas”.

A disposición judicial en las próximas horas

Además del jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional han sido detenidas varias personas más que estarían implicadas en delitos de tráfico de drogas.

El dispositivo ha incluido, además, el precinto de varias zonas de la Comisaría de Delicias, que era el lugar en el que trabajaba dicho agente, en la calle Gerona. Los agentes de Asuntos Internos han accedido a dependencias para asegurar material y documentación vinculada a la investigación.

Además, desde asuntos Internos se ha tomado contacto con varios agentes del grupo con el fin de tocarles declaración como testigos.

“Además del policía hay más personas detenidas, pero no podemos dar más datos. Pasarán a disposición judicial, probablemente mañana o el domingo, y ahí lo que determine el poder judicial al respecto”, ha informado el subdelegado del Gobierno en Valladolid.

También ha afirmado que se trata de “investigaciones internas” y que “los mecanismos de la Policía funcionan” siendo la “propia Policía la que lleva la operación”.

“Se tomarán medidas disciplinarias contra los implicados, sin ninguna duda”, ha finalizado Canales.

El policía detenido es la pareja de la actual concejala del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, que también fue exprocuradora en las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos.

Una operación que continúa abierta y que está bajo secreto de sumario.