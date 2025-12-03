El restaurante de Valladolid premiado con un Solete Repsol perfecto para ir estas navidades: un menú por solo 20 euros

A la par que comienzan los preparativos para los encuentros navideños en casa, también se inicia la búsqueda de restaurante para disfrutar en familia, con amigos o compañeros de trabajo. Y eso es sinónimo de la siempre complicada decisión de escoger el lugar. Pero con el objetivo de facilitar esa labor, la Guía Repsol ha vuelto a lanzar la edición 'Soletes de Navidad'.

Una categoría que incluye los locales perfectos para disfrutar de estas fechas festivas, que incluye restaurantes, pastelerías, cafeterías y, por primera vez, conventos que venden dulces. En el caso de Valladolid se ha otorgado este 'Solete Repsol' a cinco establecimientos, entre los que está Salaveinte, ubicado en la capital provincial.

Es el único restaurante que se ha incluido en la lista de este 2025 en Valladolid y le acompañan, también en la ciudad, Belaria, el Convento de Santa Isabel y Sofrito Market, además de Dulces Galicia en Tordesillas.

Salaveinte se presenta como un "todoterreno" de la hostelería y restauración en Valladolid, según define Diego Rodríguez Hernández, uno de los cuatro socios que abrieron el local en junio de 2021, en declaraciones a este periódico.

Y es que el establecimiento no es únicamente un restaurante, sino que también cuenta con propuestas para organizar eventos y por las noches se convierte en una discoteca, siendo uno de los locales de moda en el ocio nocturno de la ciudad del Pisuerga.

A nivel gastronómico, cuenta con propuestas para todos los bolsillos. Los jueves y viernes en horario de comida ofrece un menú del día de 20 euros que incluye tres primeros y tres segundos a elegir, además de bebida y postre.

Los domingos, desde las 14:00 horas, ofrece su menú arrocero por 29 euros. Este se comienza con un entrante de croquetas, un carpaccio de cecina y uno de ensaladilla rusa con piparras. "Luego trabajamos dos tipos de arroces, uno de pollo, dos setas y alcachofas, y otro de sepia y gambón. Por último, un postre de brownie de chocolate", desvela Diego.

Imagen de uno de los arroces que Salaveinte sirve en su restaurante Salaveinte

Para aquellos que no quieran encerrarse en un menú y prefieran tener más libertad, también tienen la carta, que es con la que además trabajan como oferta única para las noches de jueves y viernes y el sábado en horario de comida y cena.

El ticket medio por persona se sitúa entre los 35 y los 40 euros. Para Diego, sus imprescindibles son las gyozas de cerdo y salsa sambal (8 unidades -18 euros) o las croquetas de pato pekín o de mango y kimchie, por 2 euros cada unidad.

También destaca los arroces de la carta, de calamar y gamba roja para dos personas por 28 euros, y de lechazo castellano y chuletillas, por 26 euros. "Luego ya un poco a gusto, tenemos cosas muy interesantes", asegura.

El Solete de Navidad de la Guía Repsol es, para Diego y sus socios, un "reconocimiento a una trayectoria" que empezó desde negocios propios "más pequeñitos" hasta que se dieron cuenta y dieron forma a un local como Salaveinte.

La propuesta se ha convertido, en menos de cinco años, en un auténtico fenómeno para los jóvenes de Valladolid, en lo que se refiere a la zona de discoteca. Son centenares y miles los que pasan por sus barras cada fin de semana, siendo las colas para entrar ya una imagen típica de la escena nocturna de la ciudad del Pisuerga.

"La expectación y la repercusión que ha tenido se ha ido de lo que realmente esperábamos", reconoce Diego, quien no obstante no quiere desligar del éxito la parte gastronómica, una "fusión entre cocina tradicional y cocina de autor".

"Buscamos mucho la concentración de sabores, potenciar el producto y lógicamente las mejores manos para que el cocinado final sea el resultado que buscamos", incide. Aunque conocidos especialmente por esa oferta nocturna, Diego considera que la parte culinaria es un "punto diferenciador" en Salaveinte.

Precisamente, resalta que "la magia de Salaveinte es que tenemos muy buena cocina". "Aunque para mucha gente seamos una discoteca, no está reñido el ocio nocturno con la gastronomía en este caso del restaurante", insiste el empresario.

En esta edición de los 'Soletes de Navidad', la Guía Repsol ha reconocido a un total de 45 negocios de Castilla y León, cinco en cada provincia salvo en Ávila, que ha conseguido seis, y Burgos, con cuatro.

La propuesta de la Guía Repsol abarca desde restaurantes donde comer y cenar, hasta espacios donde celebrar el primer brindis del año, tomarse un chocolate con churros, endulzarnos y hasta descubrir la reconocida repostería del Convento de Santa Isabel, por primera vez en esta lista.