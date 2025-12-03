14 minutos de audiencia preliminar: la jueza decidirá en horas si hay juicio o no por la muerte de Esther López

A la izquierda personas pidiendo justicia para Esther y a la derecha las abogadas de Óscar

14 minutos. Eso es lo que ha durado la audiencia preliminar del caso por la desaparición y muerte de Esther López, allá por enero de 2022 y después de que el cadáver de la vecina de Traspinedo apareciera en una cuneta el 5 de febrero de ese año.

A las 9:30 horas, familiares y amigos de Esther López se congregaban para pedir “justicia por Esther” y a las 10:00 horas aproximadamente comenzaba esa audiencia preliminar. La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid decidirá, en un plazo de tres días, si abre juicio con jurado popular contra Óscar u opta por el sobreseimiento de la causa.

Una audiencia en la que ha estado la Fiscalía que ha vuelto a poner sobre la mesa la tipificación de su escrito de acusación tipificando los hechos como un delito de asesinato con alevosía por el que solicita una pena de 18 años de cárcel para Óscar y le reclama, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 100.000 euros para los padres de la víctima y 80.000 para su hermana.

También ha estado presente el abogado de los padres de Esther López que se ha mantenido en su petición de 39 años de cárcel e indemnizaciones por importe global de 500.000 euros.

Los progenitores de Esther interesan un total de 25 años por el delito de asesinato, subsidiariamente, por homicidio agravado piden 18 años y medio. Por el de omisión de socorro solicitan otro año y medio de cárcel y multa de 10.800 euros.

Por otro delitito contra la integridad moral, dos años, otros seis por detención ilegal y otros cinco por conducción temeraria. Además de la retirada del carné de conducir durante 10 años y medidas de alejamiento además de 500.000 euros de indemnización.

Por su parte, por videoconferencia ha participado el abogado de la hermana de Esther, Guillermo Ruiz Blay, que ejerce como segunda acusación particular y que ha vuelto a pedir los 33 años de cárcel para el principal sospechoso del caso.

Por su parte, la defensa de Óscar ha pedido la libre absolución de su defendido en esta vista que no ha llegado a los 15 minutos de duración. Ahora la jueza tiene un plazo de tres días para emitir su auto con la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

La defensa de Óscar vuelve a pedir el sobreseimiento

Después de esta audiencia preliminar, las abogadas de Óscar han comparecido ante los medios de comunicación para asegurar que este acto era un “trámite” donde "ha ocurrido lo que esperaban”.

“Las acusaciones han mantenido la acusación solicitando la apertura de juicio oral frente al tribunal del jurado y la defensa, como siempre hemos mantenido, el sobreseimiento porque entendemos que no hay indicios ni motivos para abrir juicio oral contra nuestro representado”, ha afirmado Loreto Sancho.

La defensa ha seguido en la misma dinámica pidiendo las pruebas que consideran necesarias y “han recurrido su denegación”.

“La jueza ahora tendrá que dictar el auto para abrir juicio oral o sobreseer la causa. Simplemente se está pendiente de emitir el auto. Será pronto. Nosotros hemos pedido lo mismo”, ha añadido Loreto Sancho.

“Me parece mentira que estemos aquí”

Ana Pérez ha sido clara afirmando que “me parece mentira que estemos aquí” porque “no hay indicio alguno” y “por parte de la defensa hay ganas de que esto se resuelva”. Ha afirmado que “hay indicios escasos” y “desmontados” por la defensa.

La acusación no ha presentado más pruebas, mientras que la defensa de Óscar sí. En concreto han reiterado las de hacerse antes de la celebración del juicio y han afirmado que “no quieren dilatar el proceso”.

“Nosotros pedimos pruebas que tiene ya la UCO y nosotros no, como las fotos de la autopsia, que aún no tenemos. También hemos pedido oficio sobre otro teléfono que tenía Esther y no tenemos datos de él. También a la Junta de Castilla y León para que determine si el cuerpo presentaba rasgos de haber estado 21 días a la intemperie en esa zona”, ha añadido Pérez, que ha afirmado que “no se han admitido”.

“El juicio oral va a tardar y nosotros no queremos dilatar nada. Óscar está con la presión de cuatro años y con un acto como este tenemos acoso, amenazas y demás”, ha finalizado la abogada.