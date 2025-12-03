La mejor hidromiel de España se hace en un municipio de Valladolid: oro y plata y 20.000 litros de producción

Una persona disfrutando de la hidromiel Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El proyecto vallisoletano Hidromiel Beekinga ha sido reconocido con dos de los premios más destacados del Concurso Internacional AESHI 2025, consolidándose como una de las referencias del sector en España.

La Asociación Española de Hidromiel ha otorgado a la marca el premio de Mejor Hidromiel comercial de España para la variedad Frutos Rojos y el segundo premio nacional para la variedad tostado.

Los galardones se han concedido en la categoría profesional de baja graduación que pasa por ser una de las “más competitivas del certamen” que reúne cada año a productores de España, Europa y Latinoamérica.

El concurso deAESHI es uno de los principales puntos de encuentro del sector hidromelero y un referente para medir la calidad e innovación de las nuevas propuestas del mercado.

La variedad Frutos Rojos ha sido distinguida por su equilibrio ácidodulce y su perfil aromático fresco, mientras que Tostado ha destacado por sus notas caramelizadas y su carácter singular dentro de las hidromieles ligeras.

Estos premios se suman a los reconocimientos obtenidos por Beekinga en concursos como Mead Madness Cup, el mayor certamen europeo de hidromiel, donde la marca ya ha sido galardonada en varias ediciones anteriores, o en la Copa Reina, también organizada por AESHI.

Para Beekinga, este reconocimiento supone “un nuevo impulso” en un “momento clave de crecimiento”. La marca, nacida en Peñafiel y actualmente establecida en La Cistérniga (Valladolid), prevé alcanzar una producción superior a los 20.000 litros de hidromiel en 2025, consolidando su posicionamiento en el mercado español de bebidas artesanas.

“Es un honor recibir este reconocimiento dentro de la categoría profesional”, señalan desde la empresa. “Trabajamos para recuperar y modernizar una bebida con miles de años de historia, y estos premios confirman que vamos por el buen camino”, finalizan.