La hermana de Esther López, rotunda tras cuatro años de agonía: "Es un pasito más para abrir juicio por asesinato"

Amigos y familiares de Esther López se han concentrado, desde las 9:30 horas de esta mañana de miércoles, 3 de diciembre, frente a las puertas del Juzgado de Instrucción Número 5 que lleva el caso de la desaparición y muerte de Esther López.

Lo han hecho casi cuatro años después de aquel fatídico 13 de enero de 2022, en el que se perdió el rastro de la vecina de Traspinedo cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 5 de febrero de ese mismo año e instantes antes de la celebración de la audiencia preliminar.

Una audiencia preliminar que, salvo sorpresa, servirá para acordar la apertura de juicio oral contra Óscar S., y para que este se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid para ser juzgado por la ley de jurado.

Inés López de la Rosa, la hermana de Esther, ha comparecido ante los medios de comunicación asegurando que “esperamos que sea el primer punto y final de esta pesadilla de cuatro años”.

“Este es el último pasito para que se abra un juicio por asesinato. Ya lo hemos pedido las dos acusaciones y la Fiscalía. Es un día clave para que le digan que deje de reírse de todos los ciudadanos, de la Justicia y que se acabó el circo que tiene montado. Se va a sentar en un banquillo con jurado popular para que le digan alto y claro que ha asesinado a mi hermana”, ha apuntado Inés.

La hermana de Esther López ha asegurado que espera que “el juicio no tarde” después de la nueva jueza que ha tomado las riendas que “ha sido clara y concisa” y que “le ha parado los pies desde el minuto 1”.

“La jueza tiene las cosas claras. Todo está por escrito y son pruebas objetivas. Tenemos informes con los mejores especialistas de España indicando un nombre, un apellido y lo que ha ocurrido, cómo, cuándo y dónde y lo que ha hecho después. No hay nada que rebatir”, ha añadido.

Ha afirmado que en la Justicia “hay que dar oportunidad a los malos de demostrar que no son tan malos” pero que Óscar “no lo ha podido hacer”.

Sobre el proceso ha añadido que lo que “más ha molestado a la familia es la forma de reírse de la Justicia” de Óscar, pero ha defendido su labor y el proceso de cuatro años llevado por los profesionales del caso”.

“Que su defensa presente un vídeo ridículo en el que no aparece ni la cuneta es lamentable. Todos los asesinos de los casos más mediáticos han echado la culpa a la Guardia Civil”, ha asegurado Inés.

“Hay una persona asesinada y usted está en la calle. Basta ya”, ha finalizado la hermana de Esther.

Audiencia preliminar

A esta audiencia preliminar, que arranca a las 10:00 horas, están citados Óscar, el único sospechoso, y también las acusaciones, tanto la Fiscalía, que ejercerá esa acusación pública, como las particulares. Cabe destacar que el principal sospechoso acudirá a la cita como acusado de “asesinato” después de conocerse las peticiones de cárcel.

El Ministerio Público ha solicitado un total de 18 años de cárcel para él mientras que los padres de Esther piden un total de 39 años. La hermana de Esther López, Inés, pide una pena de prisión de 33 años. La defensa de Óscar reclama el "sobreseimiento de la causa".