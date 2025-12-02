Valladolid recibe a Belén Rueda, Carlos Hipólito y Petra Martínez en una nueva fiesta para las artes escénicas de toda España

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo, y el director del Calderón, José María Esbec

El próximo 15 de diciembre, todas las miradas del mundo cultural estarán puestas en Valladolid. Concretamente en el teatro Calderón que volverá a latir como el gran corazón de la creación artística.

Así, volverá a ser, por segundo año consecutivo, el gran escaparate de las artes escénicas en España. El próximo lunes 15 de diciembre, el Teatro Calderón acogerá la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro y Distinciones de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Se trata de un evento que promete convertirse en una auténtica fiesta para la ciudad gracias a la llegada de numerosas figuras destacadas del panorama teatral, cinematográfico y dancístico nacional e internacional.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo, y el director del Calderón, José María Esbec, presentaron esta mañana los detalles de una gala que reunirá en Valladolid a algunos de los nombres más admirados de las artes escénicas.

La ciudad se prepara para recibir a estrellas de primer nivel como Belén Rueda, Carlos Hipólito o Petra Martínez, que serán reconocidos como Académicos de Honor, junto a Daniel Martínez de Obregón, José Carlos Martínez, José María Viteri y Rosalba Rolón.

La presencia de artistas tan populares como Belén Rueda, que deslumbró recientemente con su “Salomé”, o Carlos Hipólito, una de las voces y presencias más queridas del teatro y la televisión española, convierte la gala en uno de los acontecimientos culturales más esperados del año en Valladolid.

También brillará la presencia de Petra Martínez, Premio Nacional de Teatro, y de personalidades clave del sector como el coreógrafo José Carlos Martínez, director del Ballet de la Ópera de París.

El evento no solo reunirá a intérpretes y creadores, sino también a destacadas instituciones culturales internacionales que viajarán hasta la ciudad para recoger la Medalla de Oro de la Academia.

Entre ellas destacan el Teatro Colón de Buenos Aires, la Comuna 13 de Medellín, los Teatros del Canal, el Festival Dansa València, el Circo Raluy Legacy, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), La Cubana y el histórico Grupo de Teatro La Tía Norica.

La presencia de representantes de lugares tan emblemáticos como Buenos Aires, Medellín o Valencia promete convertir Valladolid en un punto de encuentro internacional donde convivirán tradiciones escénicas muy diversas.

La elección del Teatro Calderón como sede responde a la apuesta descentralizadora de la Academia y consolida a Valladolid como anfitriona de uno de los eventos culturales más prestigiosos del país. Tras la ceremonia, tendrá lugar la tradicional Cena de Gala, que reunirá a premiados, autoridades y profesionales del sector en una noche que se perfila como inolvidable.