Un joven operario queda inconsciente tras electrocutarse con un cable de alta tensión mientras trabajaba en Mojados

Un trabajador de 20 años ha sufrido un accidente este martes en Mojados mientras manipulaba una grúa junto a un cable de una torre de alta tensión. El incidente ha ocurrido en el Paseo del Cristo, junto a la Ermita, a la altura del número 20.

Según el aviso recibido, a las 11:39 horas en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León, el operario quedó inconsciente y con pulso tras electrocutarse con dicho cable.

Desde la Sala de Operaciones se activó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Y al lugar han acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias, una ambulancia y el médico del Centro de Salud de Portillo.