Un joven operario queda inconsciente tras electrocutarse con un cable de alta tensión mientras trabajaba en Mojados
Al lugar han acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias, una ambulancia y el médico del Centro de Salud de Portillo.
Un trabajador de 20 años ha sufrido un accidente este martes en Mojados mientras manipulaba una grúa junto a un cable de una torre de alta tensión. El incidente ha ocurrido en el Paseo del Cristo, junto a la Ermita, a la altura del número 20.
Según el aviso recibido, a las 11:39 horas en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León, el operario quedó inconsciente y con pulso tras electrocutarse con dicho cable.
Desde la Sala de Operaciones se activó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Y al lugar han acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias, una ambulancia y el médico del Centro de Salud de Portillo.