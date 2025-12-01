Muere un gato y una mujer sufre un ataque de ansiedad tras el incendio de una vitrocerámica en Valladolid

Imagen de la Avenida de Segovia en Valladolid, donde se ha producido el incendio

Los Bomberos de Valladolid, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional han tenido que acudir, en la mañana de este lunes, 1 de diciembre, hasta la Avenida de Segovia número 4 alertados por un olor a quemado en el bloque, como han informado fuentes del 112 en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las mismas aseguran que el aviso ha tenido lugar a las 13:45 horas y hasta el lugar han acudido varias dotaciones de bomberos para sofocar el fuego de un incendio que se ha originado en la vitrocerámica de la cocina de una de las viviendas del bloque.

A consecuencia del fuego ha fallecido el gato de una mujer, de 52 años, que ha sufrido un ataque de ansiedad tras los hechos pero que ha pedido no ser trasladada a ningún centro hospitalario, como informa la Policía Municipal a este medio.

Los profesionales contra el fuego han sofocado las llamas tras varios minutos de lucha contra un incendio que ha provocado un humo intenso en el lugar.

El suceso ha generado un gran revuelo en la zona con varios vecinos que se han acercado para ver lo que estaba sucediendo en el bloque de viviendas afectado.