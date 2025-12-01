Ni hamburguesas ni pizzas: este es el curioso y novedoso plato más pedido a domicilio en Valladolid

Según el Gastrómetro de Just Eat 2025, el plato más pedido en la provincia de Valladolid no es ni la hamburguesa ni la pizza. Es el poke, para sorpresa de todos y como ha confirmado este estudio.

El término poke, que en hawaiano significa cortar, hace referencia a trozos de pescado crudo marinado. Generalmente atún, que viene colocado encima de arroz junto a verduras y salsa.

Un plato muy refrescante para épocas calurosas que es parecido a una ensalada con pescado crudo y que viene servido en un bol.

El Gastrómetro de Just Eat 2025 señala que el plato que más ha crecido este año es la pizza, mientras que la elaboración española más pedida por los pucelanos es el campero.

Además, destaca que el día que más pedidos a domicilio se realizan en Valladolid es el Domingo de Ramos y que, un año más, la hamburguesa en todas sus vertientes sigue liderando el ranking del plato más pedido por los usuarios.

El Gastrómetro

Just Eat, plataforma de reparto de comida a domicilio online de referencia en España, ha presentado la decimotercera edición del Gastrómetro, coincidiendo con la celebración del 15º aniversario de la compañía en el país.

Este análisis exhaustivo examina las novedades gastronómicas y comportamiento de las nuevas verticales, hábitos de consumo y previsiones de mercado del delivery online en España y, como desde hace dos años, incluye las seis tendencias que marcarán el próximo 2026; confirmando que el delivery ha evolucionado a un ecosistema de conveniencia integral.

El Gastrómetro 2025 proyecta un crecimiento robusto y sólido para el mercado español. Según datos recogidos en el informe y compartidos por Statista, se anticipa que el valor total del mercado de comida a domicilio y cesta de la compra online alcance los 2.450 millones de euros en 2030, un aumento de más del 22 % en 5 años.

Específicamente, el segmento de Delivery de comida está proyectado en 1.370 millones de euros en 2030, mientras que el Quick Commerce con la cesta de la compra a domicilio llegará a los 1.080 millones de euros.

La presentación del informe ha contado con la visión de líderes y expertos del sector. Íñigo Barea, Director General de Just Eat en España, ha destacado el compromiso de la compañía con la estabilidad del mercado, señalando que la celebración del 15º aniversario es un punto de inflexión para seguir creciendo.

“El Gastrómetro presenta un año más, un interesante análisis de perspectivas del sector. Seguimos viendo tendencias continuistas que señalan una consolidación del sector, a la vez que tenemos previsiones económicas de gran interés por parte de las nuevas verticales que tiene una perspectiva de crecimiento del 37 % para 2030. De cara a esa fecha, nuestra visión está intrínsecamente ligada a nuestros compromisos con la estabilidad del mercado y la apuesta por la conveniencia del usuario, apostando por un ecosistema que proporcione productos de entrega rápida con una visión 360”, ha señalado Barea.

En línea con la evolución de la hostelería, Emilio Gallego Zuazo, Secretario General de Hostelería de España, explica que el sector es un motor económico en constante evolución: "La hostelería es una actividad en constante evolución en la que el cliente es el centro de todos los cambios y, en este sentido, el delivery y el takeway se adaptan a la perfección a las nuevas necesidades de los comensales al tiempo que ofrecen nuevas líneas de negocio para los establecimientos de hostelería”.

Por su parte, Adriana Bonezzi, Directora general de Marcas de Restauración, ha destacado que su sector sigue demostrando su capacidad para adaptarse: "La restauración sigue demostrando su capacidad para adaptarse, reinventarse y avanzar. El Observatorio de la Restauración de Marca 2025-2026 indica que aún existe un margen de crecimiento relevante para la restauración de marca. El 27% del gasto se realiza fuera del local y el 14% corresponde al delivery, confirmando la versatilidad del consumo".