Dani (39), emprendedor con un bar triunfador y referente en el mundo del dardo: "El top 3 mundial gana un millón al año"

Dani en el Pink Sport Bar de Medina del Campo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En Medina del Campo, uno de los municipios más importantes de la provincia de Valladolid, que supera la barrera de los 20.000 habitantes, nació Daniel Delgado Garrido hace 39 años.

El medinense, de toda la vida, es un amante del mundo del dardo. En el año 2008 abrió su establecimiento hostelero, que lleva el nombre de Pink Sport Bar, que se ha convertido en uno de los clubes referentes de España tras cosechar muchos títulos.

Hablamos con él sobre su pasión, el futuro y muchas cosas más en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una vida ligada a los dardos

“Me defino como un emprendedor que también es un amante de los dardos. He vivido toda la vida en Medina del Campo. Desde pequeño he tenido la diana, entre ceja y ceja, porque en mi familia se ha jugado mucho”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Daniel Delgado Garrido.

Tiene 39 años y es el dueño del Pink Sport Bar de Medina del Campo. Cuenta con un gran palmarés en el mundo de los dardos y, además, organiza también campeonatos de una modalidad que gusta ver y practicar.

“He nacido en una familia amante de los dardos. Mi padre tenía ocho hermanos y todos han jugado. Llevo esta afición dentro desde que nací. De pequeño quería ser futbolista, e incluso, jugué en las categorías inferiores del Real Valladolid. Después pasé por una fábrica y, con 21 años abrí el bar y soy organizador de eventos de dardos. Eso es lo mío”, añade nuestro entrevistado.

Daniel no recuerda cuando fue cuando tiró su primer dardo porque era muy pequeño. De hecho, le tenían que poner, primero una silla y después una caja para poder hacer lo que más le gusta que es lanzar a la diana.

Un bar con siete dianas

“En el año 2008 abro el Pink Sport Bar. Yo solo, con 21 añitos, como socio único. Va a cumplir 18 años. En la actualidad cuento con Ángela, que es la encargada, con Fabio, que trabaja los fines de semana y es el bartender y jefe de todos los eventos que hacemos dentro y fuera del bar, con Esther que cubre descansos y con mi madre que me ayuda cocinando y en lo que haga falta. Hace la mejor tortilla de Medina”, añade el medinense.

Un establecimiento hostelero que se ubica en la Plaza del Mercado de la Villa de las Ferias y que cuenta con unos 70 metros cuadrados. Abre todos los días, desde las 16:00 y hasta las 01:00 o 02:00 horas de la madrugada.

Las dianas en el Pink Sport Bar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“El mundo de la hostelería es complicado. Sin embargo, nos ha tocado reinventarnos. Hemos llevado casetas por los pueblos, hemos organizado eventos de dardos y hemos salido adelante gracias al gran equipo que formamos y a las ganas que ponemos”, explica Dani.

Un bar que cuenta con un total de siete dianas, que ha creado un club que es una referencia a nivel nacional en la actualidad, gracias a sus logros.

El bar de Dani Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Los triunfos en la diana del Pink Sport Bar

“En el año 2008, cuando abrimos las puertas del bar, se crea también el club de dardos. En la actualidad hay un total de 15 equipos y más de 100 jugadores practicando este deporte aquí. A modo de anécdota, decir que el top 3 mundial gana un millón de euros al año. Los mejores jugadores de dardos”, nos explica el dueño del establecimiento hostelero.

Hasta el año 2011 compitieron en ligas provinciales y cuentan con algún campeonato provincial y regional, pero desde ese año, el club se ha convertido en un referente a base de victorias.

“Tenemos muchos títulos. Hemos sido campeones de España muchas veces. Hemos estado en Las Vegas con la selección y, en 2018, conseguí proclamarme subcampeón de España. Además, gané el campeonato del mundo en categoría master en 2025, a nivel amateur, representando a mi club”, apunta.

De forma colectiva han ganado varias ligas nacionales y también campeonatos de España y miran al futuro con optimismo. De hecho, en el puente de la Constitución se va a realizar, en A Coruña, el Campeonato Internacional organizado por PhoenixDards. Van con ganas y en busca de la gloria a tierras gallegas.

“Desde nuestro club organizamos también el campeonato Huella de Plata. Es un Open particular, uno de los mejores de España al que viene gente de toda España, Portugal y jugadores internacionales”, nos explica el amante de los dardos.

Su sueño

“Mi sueño pasa por conseguir una tarjeta profesional y disputar ese circuito. Siempre con los pies en la tierra puesto que es muy difícil conseguirlo. Dentro de poco comenzará el campeonato del mundo, y me gustaría, en algún momento de mi vida, poder participar”, añade.

Otra imagen de Daniel Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Su vida está asociada a la diana y al dardo. Él quiere seguir progresando en un mundo que es sumamente complicado y apoyando al sector con la organización de eventos para que el mundo del dardo siga creciendo.

“Es mi hobby y mi forma de vida. Entreno cada día para poder mejorar y conseguir esa tarjeta para estar entre los 128 mejores del mundo mientras intento dar el mejor servicio posible a todos los que visitan mi bar”, finaliza.

Un hombre con las cosas claras, al frente de un establecimiento hostelero que da en la diana y que se ha convertido en un referente, a nivel nacional, en el mundo del dardo.