Fernando Sanz, nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid

Fernando Sanz ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV). El colaborador de EFE Castilla y León ha sido ratificado durante la Asamblea General Extraordinaria que ha tenido lugar este pasado miércoles en el salón de actos del edificio Q-BO, que ha sido cedido por la Diputación Provincial para la ocasión.

Su nueva Junta Directiva de la APV estará formada por José Luis Arranz como vicepresidente, Tamara Crespo como secretaria general, Gracia Quintana como secretaria general adjunta y Luis Neira como tesorero.

Esta ha sido la única candidatura presentada ante la gestora, que desde marzo de este 2025 ha estado dirigida por Paco Forjas y José Luis Arranz, respectivamente.

Los miembros elegidos han querido agradecer el respaldo mayoritario de los socios que han acudido a la Asamblea, además del voto delegado. Durante la sesión, la dirección de la APV ha presentado el decálogo de compromisos de principios de actuación para los próximos cuatro años.

Entre ellos se encuentra la defensa de la profesión y su papel en la sociedad, la reivindicación de los socios como corazón de la APV, la revitalización de la asociación, la atención a los riesgos y retos que afrontan los profesionales o la lucha contra la precariedad, entre otros varios.

A corto plazo también se ha comprometido a la elaboración de una encuesta para conocer los intereses e inquietudes de los asociados, o la modificación y ampliación de los estatutos de la APV para facilitar así el desarrollo de futuros procesos electorales previa votación de los asociados.

Asimismo, la Junta Directiva va a solicitar la realización, a cargo de un auditor de cuentas, de un informe de procedimientos acordados para verificar la información financiera de la asociación y garantizar la transparencia en su gestión.