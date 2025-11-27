Eduardo Navarrete (31) y su primera colección de seis bolsos únicos e icónicos: "A mí lo convencional me aburre"

Vallsur se va a convertir, desde este jueves 27 y hasta el sábado 30 de noviembre en el epicentro de la moda y la música en una cita única que va a tener, como gran protagonista, a Eduardo Navarrete.

El diseñador alicantino, de 31 años, va a presentar en el centro comercial vallisoletano su nueva colección de bolsos ‘Musas’. Va a estar en Vallsur de 12 a 14 horas el sábado, 29 de noviembre para compartir de manera personal el proceso creativo de la que se ha convertido en su primera colección de bolsos.

El diseñador desde los 23 años, que cuenta con una marca que no deja de crecer y con una agencia desde hace cinco primaveras asegura, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, que “está feliz de visitar Valladolid y Vallsur”.

Amante de ir al gimnasio a nadar y de los viajes, hablamos con él de lo que se espera en su visita, de esta exposición con bolsos y de muchas cosas más en esta divertida charla con un hombre que desprende una positividad que contagia.

Las musas que han inspirado su colección de bolsos y Eduardo Navarrete Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿Cómo se define Eduardo Navarrete?

R.- Eduardo Navarrete, diseñador y vedette. La palabra vedette significa artista que sabe hacer de todo. Además de ser diseñador, trabajo en televisión y tengo una agencia que pasa por ser una central de marcas y jóvenes diseñadores en la que damos voz a un montón de profesionales y les ayudamos a conseguir lo que yo he conseguido.

P.- ¿A qué les ayuda en dicha agencia?

R.- A tener una visibilidad. A tener un punto en Madrid donde poder atender a sus clientes. Les ponemos en contacto con estilistas, con profesionales de la comunicación y eso es lo que hacemos allí. En la agencia paso la mayor parte de mi tiempo porque tengo una vida muy normal. De lunes a viernes trabajo en mi oficina de 9:30 a 18:00 horas.

P.- ¿Desde pequeño tenía claro que quería ser diseñador?

R.- Quería ser artista. No sabía muy bien en qué ámbito porque era pequeño. La vida me ha llevado por estos caminos. Primero estudié diseño, de ahí pasé a la televisión y ahora compagino un poco todo.

P.- Con 23 años comienza a trabajar como diseñador. ¿Cómo recuerda esos inicios?

R.- Mis padres tenían un restaurante. Empecé a trabajar allí echando una mano a mis padres. Luego, saqué el bachillerato de Artes mientras trabajaba en una tienda que tenían mis padres. Con 17 años trabajaba todas las tardes y los fines de semana.

P.- Nadie le ha regalado nada.

R.- Era lo que me tocó. Ni mejor, ni peor. Empecé con 17 años a hacer bingos eróticos porque era mi manera de explotar mi lado artístico y podía desarrollarme. Me parecía muy divertido. Comencé haciendo esos shows que, además, me reportaban un dinero. Después he trabajado en los mejores clubs de Ibiza y he estado gira por toda Europa bailando en discotecas muy importantes. Todo esto lo compaginaba mientras hacía diseño de moda, cuando empecé a estudiar en Valencia, y terminé la carrera en Barcelona. Ese verano en el que terminé, me llamaron para ir a Maestros de la Costura.

P.- ¿Cómo recuerda su paso por Maestros de la Costura?

R.- Ahí empezó esta vorágine. Terminé los estudios, comenzó esto y cuando acabé el programa, en ese mes entre fin de grabación y principio de emisión, me puse las pilas para crear mi marca de ropa. Tenía el propósito claro de contar con mi marca y que la gente supiera lo que quería hacer.

P.- Y se cumplió.

R.- Así es. Hace nada he sacado una colección de bolsos y estamos preparando otra para marzo. Aunque anuncié que me retiraba, como buen torero, no ha sucedido. También conozco las tres retiradas de Valentino y ahí sigue. Necesitaba parar, pero sigo con más fuerza que nunca. En la actualidad, la marca se encuentra en el mejor momento. La colección de bolsos ha sido un acierto. Son bolsos de piel, que se venden en Madrid y se están vendiendo como churros. Vendo ahora más que nunca.

P.- También ha participado en otros programas conocidos de televisión…

R.- Hice Maestros de la Costura, que fue una exposición brutal. Me encantó participar. Hice MasterChef Celebrity donde me lo pasé muy bien. Es el realito en el que mejor me lo he pasado. Fue muy divertido cocinar y por los compañeros con los que estuve. Volví a hacer Maestros de la Costura y he participado en otros programas como El Desafío, que se va a emitir ahora, en enero y también en DecoMasters.

P.- Está en todo.

R.- Enero se presenta bien. Este va a ser un año muy bueno, lo veo venir y estoy muy contento.

P.- Marca tendencia también a través de las redes sociales.

R.- No me considero influencer porque no gano dinero con mis redes. Me encantaría poder decir que soy influencer porque eso querría decir que estoy facturando. No facturo una mierda con las redes. Vivo de lo que vendo, de los clientes de mi agencia y de lo que gano en televisión. No saco partido económico a las redes. Cuento mi vida de forma divertida para que la gente se entretenga. Me hace mucha ilusión cuando la gente me para por la calle para decirme que me ha visto.

P.- Diseño, agencia y televisión…

R.- A eso me dedico. Agencia, marca de ropa, todo a la vez. Muy difícil, pero tengo un gran equipo a mi lado que me ayuda a hacer todo. Sale todo adelante gracias a ellos y a las horas que le echo. Me gustaría hacer una mención especial a María Muñoz, vallisoletana, que es mi jefa de prensa y trabaja también en la agencia. Estará conmigo el sábado en Vallsur.

P.- Va a presentar en Vallsur su colección ‘Musas’ con seis bolsos únicos inspirados en Rosario Flores, Nieves Álvarez, Rossy de Palma, Alaska, Bibiana Fernández y la Terremoto de Alcorcón. ¿Cómo surge la idea?

R.- Ha sido mi primera colección de bolsos. La idea surge porque estaba un poco saturado. No quería dejar de hacer diseño. Se nos ocurrió hacer una colección de bolsos y lo mejor era inspirarme en mis musas. En esas mujeres que forman parte de mi vida. Todo, pensando en un bolso para cada una. Ha sido maravilloso trabajar con ellas y realizar esa sesión de fotos fantástica.

Alaska con su bolso Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- También han hecho un cortometraje si no estoy mal informado.

R.- Así es. Lo estrenamos en el Teatro Pavón. Es muy divertido. La gente que venga a Vallsur lo va a poder ver. Va a haber una jornada de preguntas. Lo voy a contar todo. Animo a todo el mundo a que venga porque va a ser muy divertido. Lo hicimos en Badajoz la semana pasada y ha sido un éxito.

P.- ¿Contento de estar en Valladolid y en Vallsur este próximo sábado?

R.- Mucho. Me encanta. Mi marca se caracteriza por hacer presentaciones disruptivas y hacer cosas diferentes. No me gusta la moda elitista, ni para poca gente. Me gusta que lo que hago lo pueda ver todo el mundo. Estar, la semana pasada en Badajoz, esta en Valladolid, la que viene en Cádiz, me encanta. Disfruto cuando me preguntan y me hacen fotos. Si además me sale novio, mejor.

P.- ¿Qué va a decir a los vallisoletanos que vayan a acompañarle?

R.- Yo estoy muy feliz de que vengan con mi ropa, se hagan fotos conmigo. Los vallisoletanos que vengan a verme saben que se van a reír y van a pasar un buen rato. Eso lo saben ellos y yo.

P.- ¿Qué tienen de especial estos seis bolsos?

R.- Plasman, perfectamente, como dice Alaska en el cortometraje, la personalidad de cada una de ellas. Ellas son iconos y esos bolsos icónicos. Solo hay que verlos.

P.- Además tienen un fin benéfico.

R.- Eso es. Son bolsos que no se pueden comprar. Es una edición única con seis piezas que se hicieron y subastaron. Se consiguieron 5.500 euros destinados a la ONG APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

P.- Un bolso puede definir una identidad.

R.- Puede definir la identidad de una mujer y un hombre. Los bolsos son, para mí, un complemento perfecto y es el que te da el look.

P.- ¿Qué próximos retos afronta Eduardo Navarrete?

R.- Estamos preparando la siguiente colección que vamos a presentar en marzo. En la próxima edición de la Semana de la Moda de Madrid. Va a ser algo muy diferente. No va a ser un desfile convencional. A mí lo convencional me aburre. Estamos muy involucrados. La marca está evolucionando como yo a un lugar muy sofisticado y pulido.

P.- ¿Está feliz Eduardo Navarrete?

R.- Estoy fenomenal.

P.- Objetivo y deseo que se marca mirando al futuro.

R.- Deseo quedarme así porque estoy fenomenal. El objetivo es seguir teniendo trabajo. Si hay trabajo y salud, hay dinero.