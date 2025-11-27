Estos son los tres alcaldes de la provincia de Valladolid que más cobran: el premio gordo llega a los 65.000 euros

El Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública ha publicado en las últimas horas datos de las retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las entidades locales y comunidades autónomas en España.

Se trata de retribuciones de cargos electos, personal empleado público de Ayuntamientos, Diputaciones Forales y Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares y Comunidades Autónomas con datos relativos al año 2024.

Si nos fijamos en los alcaldes de la provincia de Valladolid y hacemos el top tres de los regidores que más cobran, nos encontramos, en el primer puesto y según estos datos del Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública con el alcalde de Laguna de Duero.

Avelino Álvarez, según estos datos, percibe, con una dedicación exclusiva, la cantidad de 65.802,10 euros al año. Todo después de más de dos años de legislatura, en años en los que su labor, al frente del consistorio lagunero, está cuestionada. Es el quinto regidor que más cobra de toda Castilla y León.

Laguna de Duero, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuenta con una población de 22.907 habitantes.

En el segundo puesto del ranking nos encontramos al alcalde de Arroyo de la Encomienda, el municipio pucelano que crece, año a año, y que cuenta, según datos del INE, con una población que también supera los 22.000 habitantes.

Sarbelio Fernández, el regidor de Arroyo de la Encomienda, percibe una cantidad que llega a los 56.226,38 euros.

El top tres lo completa el alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, que percibe al año una cantidad de 52.272,50 euros con dedicación exclusiva dirigiendo un pueblo que cuenta con 6.396 habitantes.

El cuarto puesto lo ocupa Roberto Díez, alcalde de Peñafiel, que llega a los 51.599,94 euros con una dedicación parcial.

Sin datos

Municipios como Santovenia de Pisuerga, Tiedra, Peñaflor de Hornija o Villalón de Campos no han presentado datos de lo que perciben sus regidores, como informa el Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública.