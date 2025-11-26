Roberto (51) abre una nueva tienda Azzurro en Valladolid: "Vendemos calidad al mejor precio para el hombre"

Roberto del Valle en la nueva tienda de Azzurro, atiende a EL ESPAÑOL de Csas

La de Azzurro es la historia de una marca de ropa que gusta contar. La de un hombre, Roberto del Valle, pucelano de toda la vida, que decidió, el 20 de noviembre del año 2014, lanzarse a la aventura con una firma contrastada en Valladolid y que, además, también tiene presencia en Salamanca.

Azzurro abrió sus puertas un 20 de noviembre de 2014 en la ciudad del Pisuerga. Hace 11 años. Lo hizo con una tienda en la calle del Val, primero, para trasladarse en 2016 a un local más grande situado en la Plaza del Corrillo. Ahí han estado hasta que, el pasado viernes, 21 de noviembre, abrió sus puertas el nuevo local.

Un establecimiento renovado, de esos en los que gusta entrar. La ropa de hombre es protagonista. Trajes, cazadoras, corbatas… hay de todo en el lugar. Todas las prendas rezuman elegancia en un espacio mágico al que la música le pone el toque perfecto.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con Roberto (51 años), un hombre que lleva, desde 1993 en los negocios y que cuenta con una gran experiencia en este mundo. Sabe lo que se hace. Entramos en la nueva tienda que se sitúa en la calle Cebadería, 5, para conocer más a fondo la historia de nuestro entrevistado, y de la marca.

Jerseys y cazadoras, entre otras prendas, en Azzurro

Roberto y Azzurro

“Me defino como una persona trabajadora a la que le gusta hacer las cosas bien, con delicadeza, con el fin de sacar adelante sus negocios. Ahora mismo tenemos esta tienda en Valladolid, que acaba de abrir y otra en la calle Toro de Salamanca”, explica Roberto del Valle a nuestra llegada.

Siempre tuvo las cosas claras. Desde pequeño. En casa, sus padres también eran comerciantes, incluso distribuidores. Su abuelo también trabajaba en el sector.

“Desde el año 1993 ha trabajado en este mundo con diferentes marcas por toda Castilla y León y el norte de España. En 2014 creo mi marca y aquí seguimos, intentando ofrecer calidad al mejor precio a nuestros clientes. Todo sin dejar de atender a las firmas comerciales que represento en la Comunidad”, explica.

Roberto en su nueva tienda de Cebadería, 5

Todo después de tres cambios de local. El último a este, justo en el centro de Valladolid, muy cerca de la Plaza Mayor y del Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga. En un lugar privilegiado.

“La acogida ha sido muy buena. Estamos muy contentos y trabajaremos para dar a nuestro cliente lo que merece”, afirma nuestro protagonista.

Experiencia y una amplia oferta

En la tienda de Salamanca, y en esta nueva de Valladolid, que cuenta con 115 metros cuadrados. Todas las prendas con una gran calidad y para que el hombre vista con elegancia.

“Empezamos en octubre con la remodelación del local. Fue un trabajo complejo. Hemos cambiado todo. Lo hemos reformado. Ahora hay más luz. Aquí tenemos de todo para el hombre. Trajes, camisas, jerseys, pantalones… una gran oferta. Prendas de calidad para un hombre con estilo propio”, señala Roberto.

Trajes en la nueva tienda de Azzurro en Valladolid

En la temporada de primavera venden un gran número de trajes. Además, trabajan el alquiler y la venta de chaqués, es algo que “nos funciona muy bien”. Son muchos los que, desde primera hora de la mañana, se paran frente al escaparate para contemplar la gran oferta del lugar.

“Vendemos calidad al mejor precio para el hombre. Vestimos, desde hace seis años, al Balonmano Valladolid. También a los conserjes de Realia, en Madrid, o a trabajadores de BMW o Toyota”, explica el dueño de la tienda.

Casi nada.

En busca de triunfar

“Mantener un pequeño negocio es, cada vez, más complicado. Todo, debido a la alta presión fiscal que tenemos los autónomos y la gran competencia que existe por redes sociales o grandes superficies”, explica nuestro entrevistado.

Ante esto toca reforzar el poder del comercio de proximidad. “Nuestra gran baza pasa por dar un servicio más cercano al cliente manteniendo la calidad y un precio ajustado, que es lo que el cliente más valora”, asegura.

Imagen de la nueva tienda de Azzurro en Valladolid

Allí trabaja Roberto y una empleada en Valladolid. En Salamanca cuenta con dos trabajadores más en su comercio. Se muestra optimista mirando al futuro y centrándose en esta nueva apertura.

“El futuro es complicado, pero lo afronto con optimismo. Siempre actualizando el negocio. Intentaremos triunfar vendiendo calidad al mejor precio”, finaliza Roberto del Valle.

Ojalá que así sea.