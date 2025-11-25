Reabre un famoso restaurante vallisoletano, calcinado hace un año, con nuevo concepto: 300 metros y 10 nuevos empleos

El restaurante La Maruquesa reabrirá sus puertas con nuevo nombre y concepto Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El pasado 12 de diciembre de 2024, el Restaurante La Maruquesa de Valladolid, ubicado en la calle Canal 4 de la ciudad del Pisuerga, sufría un violento incendio. Todo, después de que una persona que pasaba por allí viera una columna de humo y diera aviso a los Bomberos.

Hasta el lugar se desplazaban, ni más ni menos, que un total de 15 efectivos y cuatro dotaciones para sofocar el fuego a eso de las 16:00 horas, pero los daños ya eran irreparables en el interior del local.

El foco del fuego se ubicaba en la chimenea de una parrilla que acumuló el calor al entrar en contacto con material de la cubierta altamente inflamable y que provocó que las llamas se extendieran de forma instantánea.

El fuego dañó enormemente el local que sufrió daños en las peores fechas, justo cuando tenían todo reservado para las cenas y comidas navideñas. Tocó cerrar.

Sin embargo, La Maruquesa se ha recuperado, con mucho trabajo, para volver a abrir sus puertas este viernes, 28 de noviembre, casi un año después de que el fuego lo arrasara todo.

Lo hará, eso sí, con otro nombre: Terrabuey Maruquesa. Tras aliarse Diego Rodríguez, Alberto Fernández y Alberto Jiménez, socios de La Maruquesa, con los dos hermanos que están al frente de Terrabuey, Jorge y Alberto.

Una gran noticia para la hostelería de Valladolid que ve como uno de sus estandartes vuelve a levantarse tras un fuego que conmocionó a la ciudad pucelana.

“Con mucha ilusión”

“Afrontamos la reapertura con mucha ilusión. Abriremos de nuevo el viernes, 28 de noviembre. Lo hacemos con un nuevo concepto y en un nuevo proyecto en el que nos juntamos con la Finca de Cuéllar Terra Buey para crear el Terrabuey Maruquesa. Un nuevo concepto”, explica Diego Rodríguez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado explica que se hace “un tratamiento animal desde el comienzo del proceso y hasta que llega al cliente”. Se va a buscar “la calidad del producto” y también “el mejor trato”, nos explica.

“Está todo acabado. La imagen es totalmente distinta a la de antes. Hemos reformado completamente el local. Serán un total de 300 metros cuadrados para dar el mejor servicio a un total de 80 comensales”, añade nuestro protagonista.

Una nueva historia por escribir tras el violento incendio.

10 nuevos trabajadores

“Hemos procedido a la contratación de un total de diez nuevos trabajadores con el fin de recuperar todo nuestro poderío. Algo muy importante es que nos ha tocado pagar todo de nuestro bolsillo por temas del seguro”, añade Diego.

Ahora, Diego Rodríguez, Alberto Jiménez y Alberto Fernández y Jorge y Alberto, los cinco, se lanzan a una nueva aventura que esperemos que sea próspera y no tenga que afrontar nuevos sustos como el del pasado 12 de diciembre.