Apuñala a un joven por una deuda de marihuana y la Policía lo detiene manchado de sangre en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Valladolid a un joven acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro de amenazas.

La intervención se produjo en la calle Pedroches, adonde varias dotaciones fueron comisionadas por la sala CIMACC 091 alrededor de las 17.00 horas tras recibirse un aviso sobre una pelea entre dos personas con un arma blanca.

Las patrullas de seguridad ciudadana llegaron de forma inmediata para evitar nuevos incidentes. Varios testigos explicaron a los agentes que dos jóvenes habían mantenido una pelea y que uno de ellos había herido al otro con una navaja. Ambos se marcharon antes de la llegada de los policías, por lo que se activó una búsqueda en domicilios próximos.

Una de las dotaciones llamó a la vivienda donde, según los testigos, la víctima se había refugiado. Tras varias llamadas abrió la puerta un hombre que se identificó como el padre del herido. Este relató que su hijo había entrado corriendo en casa perseguido por un joven con el que había tenido una discusión poco antes.

Los agentes entrevistaron a la víctima y uno de ellos advirtió que presentaba una herida inciso-punzante con abundante sangrado en el costado izquierdo.

El joven indicó que la agresión se había producido por el cobro de una deuda por una compra de marihuana. Una ambulancia medicalizada de Emergencias Sanitarias del Sacyl lo trasladó al Hospital Clínico Universitario, donde quedó ingresado pendiente de intervención quirúrgica para tratar las lesiones.

Los testimonios recogidos después permitieron determinar que el presunto agresor había acudido previamente al domicilio de la víctima para reclamar la deuda.

Según las declaraciones de los testigos, amenazó de muerte a padre e hijo con una navaja. La discusión continuó en la vía pública, donde finalmente se produjo la agresión, antes de que la víctima regresara a casa para refugiarse.

La Policía Nacional organizó una batida para localizar al sospechoso. Un testigo señaló el lugar donde se había ocultado y las patrullas acudieron de inmediato. Cuando el joven salió al encuentro de los agentes, su sudadera estaba completamente manchada de lo que parecía ser sangre. Manifestó que se había peleado "con un vecino".

Los policías procedieron a su detención y lo trasladaron a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid para completar las diligencias.

El varón ha sido imputado como presunto autor de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y otro de amenazas. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente decretó su libertad en la tarde de hoy.