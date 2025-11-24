Vox y PP rechazan que hombres que se "autoperciban mujeres" entren en baños para ellas u opositen en femenino

Lo que se preveía como un mero trámite habitual, se ha terminado convirtiendo en un auténtico lío a la hora de votar. PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) llegaban este lunes al pleno del Ayuntamiento de Valladolid con dos mociones relacionadas con la violencia de género, que se han debatido conjuntamente.

Ambas propuestas, que versaban sobre una batería de medidas aprovechando la celebración este 25 de noviembre del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, han sido enmendadas por PP y Vox, desatando estos últimos el lío entre todos los concejales y el secretario municipal por ser sus modificaciones de sustitución y no adición, tal y como está estipulado.

Tras varios minutos de debate, sobre la forma jurídica más correcta para llevar a cabo la votación de las propuestas, dado que Vox había presentado las mismas enmiendas para ambas mociones sin remarcar cuál sustituía a cuál, se ha determinado votar punto por punto, como si se tratase de enmiendas de adición, cada uno de los acuerdos.

De esta forma, siete de los 14 acuerdos presentados por Vox se han aprobado con los votos del PP y los concejales del partido de Santiago Abascal. Se han rechazado los cinco de la moción del PSOE y únicamente se ha dado luz verde a dos de los puntos de la propuesta de VTLP con la división de votos en el Gobierno de coalición.

Toda esta algarabía de votaciones ha terminado siendo tildada de "chapuza" por parte del portavoz del PSOE, Pedro Herrero, mientras que su homóloga en VTLP, Rocío Anguita, ha llegado a denunciar "graves irregularidades" en las votaciones para "retorcer el reglamento" y "blindar a Vox".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido recalcar que ha "escuchado a todos, incluido al secretario" y ha defendido que "se puede entender perfectamente que no estamos ante una enmienda de sustitución y sí una enmienda de adición", a pesar del nombre con el que las había presentado a nivel técnico Vox.

Con este argumento, además de emplazar a la Secretaría Municipal a realizar un informe más extenso sobre lo ocurrido, con el objetivo de establecer un criterio común para futuras situaciones de la misma naturaleza, Carnero ha apuntalado su decisión para que, además, nadie le tache de "censura".

Con los apoyos de PP y Vox, se ha acordado instar al Gobierno de España a identificar, mediante un registro público, "a los violadores que han salido en libertad gracias a la 'ley del sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse a nuestra ciudad".

También han aprobado poner especial atención al sistema de protección de menores tuteladas con el objetivo de evitar que caigan en redes de prostitución, además de actuar con contundencia en los casos ya desvelados. PP y Vox exigen igualmente que se trabaje con "especial atención" para acabar con los mensajes y discursos, religiosos o civiles, que "promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer".

Ambos partidos exigen también que "ningún hombre, independientemente del género en el que se 'autoperciba', pueda entrar en espacios de intimidad reservados a mujeres" tales como vestuarios o baños, entre otros.

O que se vigile en el proceso de acceso a la función pública, en concreto a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, que no se discrimine a ninguna mujer "ante hombres que se 'autoperciban' mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas".

Por último, los socios del Gobierno Municipal han exigido, de nuevo, que se cese a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

La disparidad entre PP y Vox ha llegado con la aprobación de todos los partidos salvo de los de Santiago Abascal de dos de los puntos de la moción de VTLP.

En concreto, se ha acordado impulsar la renovación del VII Plan Municipal Integral de Igualdad y Contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Valladolid, para dotarlo de los "suficientes recursos humanos y materiales, así como mejorar los datos para la sensibilización social y la planificación y evaluación de las políticas municipales de igualdad".

También se insta, con el apoyo de PP, PSOE y VTLP, instar al Gobierno de España para que desarrolle una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que contenga medidas e itinerarios claros y eficaces que permitan a las mujeres víctimas de prostitución salir de su situación, que no estigmaticen a las víctimas y ayuden a combatir la mayor esclavitud del siglo XXI.

Durante el debate, todos los grupos municipales han defendido su postura contra la violencia de género, con la evidente posición negacionista de Vox, cuya portavoz, Irene Carvajal, ha denunciado que las políticas de la izquierda "han afectado gravemente a las mujeres".

En este sentido, ha defendido que mañana se conmemora el día de la eliminación "de la violencia contra las mujeres, no de género", la cual ha tildado como una "lucha que no debería ser aprovechada para promover sectarismo o guerra entre sexos".

La concejala del PP Carolina del Bosque ha recordado que PSOE y VTLP son "los dos partidos que sacaron adelante la ley del 'sí es sí' que ha permitido rebajar la pena a más de 1.200 violadores y pederastas", preguntándose de esta forma "si el dinero que se está invirtiendo en Igualdad está sirviendo para mejoras tangibles".

Rafaela Romero, del PSOE, ha acusado al PP de "abrirle la puerta a la extrema derecha" y se ha dirigido a Carvajal directamente para precisarla que "no hay culturas incompatibles, sino que hay fanatismos incompatibles con la dignidad humana".

Anguita, por su parte, ha lamentado las enmiendas de Vox que "niegan la evidencia y no defienden a la mujer", a la vez que ha recordado que durante el 2024 más de 50.000 mujeres "murieron a manos de sus familiares y parejas en todo el mundo". "La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas contra los derechos humanos", ha zanjado.