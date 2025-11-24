Aprobadas las tarifas para las nuevas bicicletas públicas y de carga en Valladolid: precios, ubicaciones y detalles

El Ayuntamiento de Valladolid, en la Junta General de Auvasa, ha aprobado las tarifas de los nuevos servicios de Biki: cargoBiki, adaptaBiki y el Hub Ciclologística.

Con este último paso, que garantiza un acceso fácil, cómodo y económico a los servicios públicos de movilidad urbana, se cierra el compromiso institucional para lanzar este próximo mes unos servicios que impulsarán la movilidad en bicicleta a lo largo y ancho de la ciudad.

El servicio cargoBiki permitirá a la ciudadanía disponer de bicicletas de alta calidad, diseñadas específicamente para transportar mercancías o bicicletas familiares para poder transportar personas o incluso mascotas.

Por otro lado, adaptabiki ofrecerá bicicletas adaptadas para personas con movilidad reducida, garantizando así la movilidad sana, segura con foco en la accesibilidad universal. Estas bicicletas serán de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, ya sea como piloto o como acompañante.

Por último, el Hub Ciclologística se configura como un espacio estratégico para empresas y profesionales que apuestan por la distribución urbana mediante bicicletas de carga de mercancías o paquetería, contribuyendo a reducir emisiones en el centro de la ciudad.

Las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento son altamente accesibles ya que buscan fomentar el uso de estos servicios y que la ciudadanía pueda probar otros modos de moverse en bicicleta por ciudad con necesidades de todo tipo. Para el caso de cargobiki y adaptabiki, se establece un precio de 2 euros por franjas de tres horas, 5 euros por día completo, 15 euros por semana y 40 euros por mes, siempre mediante pago anticipado en el momento de la reserva.

Estas tarifas permiten disponer de la bicicleta para un uso continuado durante el tiempo elegido siempre que exista disponibilidad. Se podrá consultar en tiempo real la disponibilidad a través de la app PARKIBICI, pudiendo reservar y recoger la bicicleta en los lugares habilitados. Una vez finalizado el periodo en el que se haya disfrutado de la bicicleta, se deberá devolver en el mismo lugar de recogida de la red de Parkibici.

Con el objetivo de acercar aún más estos servicios públicos a la ciudadanía y por el importante componente social de este servicio, se ha aprobado también un descuento del 50% en las tarifas de estos servicios a personas que formen parte de alguno de los siguientes grupos:

Familia numerosa en régimen general o especial.

Personas mayores de 65 años.

Familias con niños de 0 a 10 años.

Familias monoparentales.

Personas con Movilidad Reducida (ya sea el conductor o acompañante en la misma bicicleta). Será necesario aportar certificado de discapacidad o certificado médico que señale la reducción de capacidades motoras y necesidad de medios auxiliares para su movilidad.

Estudiantes mayores de 18 años y menores de 25 años.

Autónomos o pequeña / mediana empresa para uso laboral o reparto (con certificado de actividad).

Con estos nuevos servicios se ponen a disposición de la ciudadanía un total de 13 bicicletas y 5 vehículos para personas con movilidad reducida. En el caso de los triciclos familiares, bicicleta familiar, bicicleta de mercancía y el triobike adaptado, el servicio contará con 2 bicicletas de cada tipo. Para el resto de las bicicletas el servicio contará con una unidad disponible para la reserva.

Las ubicaciones donde se podrá recoger las cargoBIKI y las adataBIKI, en el lanzamiento del sistema, son en los aparcamientos seguros de bicicleta que se muestran en la siguiente imagen. Sin embargo, estas ubicaciones podrán ser modificadas según la demanda y peticiones en la ciudad.

Ubicaciones

En cuanto al Hub Ciclologística, la tarifa mensual por uso de un puesto y acceso a las zonas comunes será de tan solo 50 euros, mientras que la zona para colocación de taquillas inteligentes (locker) tendrá una tarifa de 10 euros al mes. En la zona privada se pone a disposición, para todo aquel que lo necesite, 6 zonas para el desempeño de tareas propias a la micrologística. Cada empresa o persona usuaria tendrá a su disposición uno o varios locales independientes para el almacenaje y zonas compartidas de taller, ascensor de carga, aseos y oficina. Para poder contratar estos servicios será tan fácil como escribir un correo de solicitud a clientes@auvasa.es o llamar al 983 457 720.

Este proyecto impulsa la utilización de la bicicleta de carga como elemento tractor de cambio en el reparto de última milla, convirtiéndose también en fuente de autoempleo en Valladolid y dinamización del tejido comercial. Se facilita así la posibilidad de prestar servicios de transporte o entrega de mercancías entre los propios comercios o entre los comercios y los consumidores finales.

Con la puesta en marcha de estos nuevos servicios, Valladolid refuerza su compromiso con la movilidad ciclista y la sostenibilidad. AUVASA trabaja para ofrecer soluciones innovadoras que faciliten el transporte limpio, sano, seguro y accesible, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y la salud urbana. Esta iniciativa se suma a la estrategia municipal para promover el uso de la bicicleta como alternativa real al vehículo privado, consolidando a Valladolid como una ciudad moderna, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.

Toda la información de acceso, condiciones y disponibilidad a estos servicios será publicada en las próximas semanas en la web de AUVASA.