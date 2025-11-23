Destrozados dos coches y una moto tras quemar contenedores de madrugada en tres calles de Valladolid

Uno de los coches quemados en la calle Doctor Esquerdo

Los Bomberos de Valladolid tuvieron que intervenir esta madrugada para sofocar incendios en varios contenedores distribuidos en tres puntos de la capital.

El fuego se propagó y causó daños en dos coches y una motocicleta que se encontraban estacionados en las inmediaciones, así como en la fachada del edificio contiguo.

El Servicio de Extinción de Incendios recibió el aviso cerca de las cinco de la mañana de los incendios de contenedores de PVC y de reciclaje de papel.

Una única unidad se desplazó para extinguir las llamas dado que los focos estaban relativamente cerca, lo que permitió a los mismos efectivos encargarse de la extinción.

Los puntos afectados fueron la Calle Jardines del Buen Retiro (zona de Los Viveros), la Avenida de Palencia y la Calle Doctor Esquerdo, ambos en La Rondilla.

Este incidente se suma a otro ocurrido el pasado viernes cuando se incendió otro contenedor cerca de la Calle Doctor Esquerdo causando daños en un turismo aparcado.