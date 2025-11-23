Desarticulan un grupo criminal polaco dedicado al robo masivo de piezas de automoción en Valladolid y Palencia

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo de piezas de automoción destinadas a su posterior envío al extranjero.

La operación ha culminado con la detención de tres hombres de nacionalidad polaca en Valladolid los días 19 y 20 de noviembre, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

La investigación, liderada por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se inició tras una alerta de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central) el pasado 13 de noviembre sobre la presencia de este grupo activo en las provincias de Valladolid y Palencia.

Los detenidos utilizaban un modus operandi itinerante: se alojaban en un camping en el término municipal de Valladolid y utilizaban un turismo y una furgoneta para sus desplazamientos y actividad delictiva.

La Policía logró vincular a los sospechosos con un robo con fuerza denunciado el 14 de noviembre por una empresa dedicada a la fabricación de módulos y polímeros para automoción, detectando movimientos similares en relación con otra empresa del sector.

La detención de los tres sospechosos se produjo el 19 de noviembre, cuando se disponían a continuar con su actividad. En el interior de la furgoneta, los agentes hallaron una gran cantidad de material sustraído.

En concreto, 668 piezas de automoción (defensas, difusores, parrillas, perfiles cromados, bloques absorbedores de impactos, entre otros), así como herramientas utilizadas para el desmontaje de las piezas.

Tras el arresto, se practicó un registro con autorización judicial en el domicilio temporal de los detenidos, donde se encontró una cantidad notable de piezas con características similares. Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.

Dado el carácter interprovincial e internacional de la organización, la Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para determinar el alcance total de su actividad delictiva e identificar a todas las empresas perjudicadas.